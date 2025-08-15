Kvůli suchu a špatné dostupnosti pitné vody obce rekonstruují a staví obecní vodovody. Místní obyvatelé byli často závislí na vlastních studnách, ty ale vysychají nebo je voda z nich nekvalitní. Podporují je v tom dotační programy krajů i ministerstev zemědělství a životního prostředí. Například Vojnův Městec na Vysočině letos zahájil práce za sedmdesát milionů korun.
Obce investují do nových vodovodů. Pomáhají dotace krajů i ministerstev
Vojnův Městec plánoval nové vodovodní potrubí řadu let. Celkem ho stavbaři v obci položí asi osm kilometrů. Kvůli ztrátám a slabému tlaku v padesát let starém potrubí se k lidem dostává málo vody. „I kvůli tomu, že v nezaměřeném potrubí občas praskne trubka tam, kde nemá, protože tam být neměla,“ popsal problém starého vodovodu v obci starosta Martin Havlíček (KDU-ČSL). Obec pravidelně vyhlašuje zákaz zalévání.
Vlivem postupných klimatických změn a úbytku srážek řešil ještě nedávno problémy s nedostatkem vody i Bohdalov. Teď už je ale situace lepší. Obec nedávno dokončila projekt za pětačtyřicet milionů korun. Jeho součástí je také nový vodojem a v něm nová technologie na úpravu vody.
„Zhruba v roce 2016 se v naší pitné vodě objevily nadlimitní pesticidní látky,“ vysvětlil důvod nového způsobu úpravy vody starosta Arnošt Juda (nestr.). „Není tam tolik chloru a není tak zakalená,“ pochválila nově upravenou vodu místní obyvatelka Veronika Čapounová.
Kraj Vysočina letos na výstavbu vodárenské infrastruktury vyčlenil 185 milionů korun. O dotaci se přihlásilo 47 obcí.
Malé obce si nemohou dovolit velké investice
Nejen obce na Vysočině, ale v celé České republice budují vodárenskou infrastrukturu. Například Olomoucký kraj finančně podpoří výstavbu a modernizaci vodovodů a čistíren částkou 29 milionů korun. Míří především do menších obcí. „Pro malé obce je to vždy nejtěžší. Často si samy nemohou dovolit větší investice. Naším cílem je, aby i lidé v těch nejmenších vesnicích měli vodu a kanalizaci jako samozřejmost,“ uvedl v tiskové zprávě hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).
Samozřejmostí to pro všechny stále ještě není. Podle resortu zemědělství má aktuálně v Česku problémy se zásobováním pitnou vodou 73 obcí. Dalších více než šest stovek je stále bez veřejného vodovodu.
Ministerstvo v rámci svých dvou dotačních programů letos podpořilo téměř šest desítek projektů. Od 26. srpna chystá další výzvu na podporu výstavby a technického zhodnocení vodovodů a kanalizací ve výši čtyři sta milionů korun.
Přes pět set kilometrů nových vodovodů
Do vodohospodářské infrastruktury, zejména do výstavby a modernizace čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody a vodovodů, směřuje v současném programovém období také nejvíce dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí.
„Do vodohospodářské oblasti plynuly od roku 2021 investice přesahující třináct miliard korun. Díky nim se vybuduje nebo zmodernizuje 118 čistíren, 74 zdrojů a 35 úpraven pitné vody. Vznikne 551 kilometrů nových vodovodů. Na kvalitní zásobování vodou se napojí více než sto padesát tisíc obyvatel,“ vyčíslil v tiskové zprávě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Investovat musely i obce a města postižené loňskými povodněmi. V červenci dokončil obnovu vodárenské infrastruktury Krnov na Bruntálsku. Náklady na opravu a zprovoznění poničené úpravny vod, čistírny odpadních vod, pramenišť, kanalizační sítě a vodovodu přesáhly 48 milionů korun. Skoro čtyřicet milionů z částky byla dotace Státního fondu životního prostředí.
