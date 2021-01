Další obce na jihu Moravy instalovaly radary. Vyžádali si je místní obyvatelé

Ochozí u Brna projedou denně až tři tisícovky aut. Místní doufají, že řidičů, kteří tu překračují rychlostní limit, by mohlo být díky měření méně. „Máme dvě vnučky, jedna má dvanáct, druhá šest let, a když tady mají přejít silnici, tak je to opravdu něco. Nehledě na to, že auta jezdí strašně rychle, nedodržují padesátku,“ popsala obyvatelka Ochozi u Brna Alena Pírková.

Ne všichni jsou ale z vyhlídky možných pokut nadšení. 2. ledna někdo radaru přestřihl napájecí kabel. A způsobil i další problémy. „Vyřadil i část veřejného osvětlení. Policie nyní prošetřuje tento incident jako trestný čin, protože škoda na radaru bude vyšší jak deset tisíc korun,“ řekl místostarosta obce Matěj Rádsetoulal (STAN).

Pro úsekové měření se zase rozhodli v Bílovicích nad Svitavou. Testovací provoz spustili v listopadu, do ostrého zbývá už jen pár dní. I tak se ale podle starosty doprava ve vytížené Obřanské ulici zpomalila - stačí psychologický efekt. I pokuty odsud poputují do Šlapanic. pic.twitter.com/Or8xiUSbHy — Helena Ondřejová (@Ondrejova_CT) January 12, 2021

Náklady na opravu se v pokutách nevrátí. Vybrané peníze poputují do Šlapanic, obce s rozšířenou působností. Stejně jako případné pokuty z nedalekých Bílovic, kde chystají spuštění úsekového měření v Obřanské ulici. „Vyhověli jsme všem maminkám s dětmi, protože chodník, který tam je, tak je úzký, že měly strach tam s dětmi chodit,“ řekl starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček (STAN).

Pro úsekové měření se rozhodli i ve Veselí nad Moravou. Nejvytíženější je zde průtahová silnice I/55, po které denně projede až dvanáct tisíc aut. Radary budou hlídat dopravu hned na dvou místech. „Jeden v úseku Milokošť, druhý od parku po železniční přejezd. Hned u vjezdu do Veselí je školka, i kvůli tomu lidé chtějí, aby tam řidiči jezdili, jak mají,“ řekla mluvčí města Žaneta Jančaříková. Ostrý provoz radarů spustí město v březnu.

Podle policie radary k bezpečnosti na silnicích přispívají a i tam, kde právě neměří, mají psychologický efekt.