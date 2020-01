Ombudsmanka: Domovy pro lidi se zdravotním postižením se stále podobají spíš ústavům

„V jednom případě například byli v noci klienti zamčeni ve svých ložnicích, a to v situaci, kdy bylo v domově pouze minimum personálu. Situace byla vyloženě riziková, například v případě požáru není vůbec jisté, zda by bylo možné je evakuovat,“ popsala Anna Šabatová. Po setkání s ombudsmankou vedení domova přislíbilo, že klienty v noci na pokojích zamykat nebude.

Jako problematické vidí tým veřejné ochránkyně práv zejména to, že klienti nemají možnost podílet se na základních pracích, které by vykonávali, kdyby bydleli samostatně. Nemohou často rozhodovat ani o takových detailech, jako je výběr oblečení, jejich čas je organizován, například včetně společných přestávek na cigaretu.

Vývoj péče o zdravotně postižené se podle Šabatové zastavil s tím, jak skončily projekty podporované dotacemi. „Ideálně by stav měl směřovat k tomu, aby klienti bydleli v prostředí co nejpodobnějším normálnímu domovu a nebyli odděleni od ostatních lidí. Aby byli začleněni do komunity. Částečně je to i záležitost změny myšlení zaměstnanců domovů, kteří se sice snaží svou práci dělat co nejlépe, ale neuvědomují si, že by bylo možné ji dělat jinak,“ řekla ombudsmanka.

Úřad zpracoval výsledky kontrol do obsáhlé zprávy, která je určená nejen ředitelům jednotlivých domovů, ale zejména krajům, které jsou zřizovateli domovů, a ministerstvu práce a sociálních věcí.