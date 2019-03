Handicapovaní nově pod dohledem ombudsmanky. Bude kontrolovat dodržování jejich práv

Ombudsmanka chce nejdříve zřídit jedenáctičlenný poradní orgán, který by jí měl pomoci definovat úkoly, jimiž je třeba se zabývat. Scházet se bude čtyřikrát do roka. Zasednout by v něm měli lidé zastupující různé typy zdravotního postižení a lidé, kteří se v ochraně práv osob se zdravotním postižením angažují. Nominace do něj vzejdou i z výjezdů ombudsmanky do krajů, kde se bude setkávat s lidmi se zdravotním postižením a se zástupci příslušných organizací.