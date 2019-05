Domácí péče o pacienty je podhodnocená, stěžují si sestry. Upozornit na to mají červené mašle

Podle svých představ by se sestry pro domácí péči rády dostaly na částku 500 korun za hodinu hrubého. Na situaci podle nich doplácejí i pacienti, kvůli podhodnocené práci totiž každoročně odcházejí desítky zdravotních sester jinam. V srpnu minulého roku sestry vstoupily do stávkové pohotovosti, jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) byla zatím bezúspěšná.

„Cítíme velkou zodpovědnost za naši práci, pacienty a naše rodiny. Je to 25 let, co byl projekt Domácí péče prohlášen tady na ministerstvu zdravotnictví za uznanou péči. Dnes je ale mnoho tisíc pacientů, kteří mohou stonat v domácím prostředí, ohroženo,“ řekla při akci mluvčí Charity ČR zdravotní sestra a sociální pracovnice Ludmila Kučerová.