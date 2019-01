Ministr Vojtěch: Navýšení příplatku za směny a další růst platů má zastavit nedostatek sester

Další příčinou je pokles mladých lidí. „V roce 1990 bylo 200 tisíc patnáctiletých, dneska je jich 90 tisíc,“ zmínil. Proto jeho resort chystá kampaň mířící právě na mladé, aby vůbec šli studovat obory, které je pak do zdravotnického povolání přivedou.

Kampaň má zvýšit prestiž povolání zdravotních sester. Jedním z kroků by mohlo být i to, že práce v rámci praxí na zdravotnických studijních oborech by mohly být už placené. „Pokud se navýší tisíc studentů za rok, myslím, že je to příslib do budoucna,“ věří šéf zdravotnictví Vojtěch.

Další z kroků je podle ministra nezbytnost elektronizace zdravotnictví nebo úbytek administrativní zátěže sester.