Místopředseda ANO Vondráček: Kritiky zažíváme zvenčí tolik, že nás spíš stmeluje

Jste rád, že jste uspěl ve volbě do nejužšího vedení hnutí ANO? Co tím ve vás hnutí získalo? Byl to logický krok, když jsem byl předtím členem předsednictva. Ten další krok z řadového člena předsednictva na místopředsedu znamená z mého pohledu hlavně to, že budu mít v rámci grémia nějaké vymezené portfolio. My jsme zasedali ještě po sněmu a ve výsledku budu pokračovat v protikorupční tematice a budu řešit zahraniční vztahy hnutí ANO. Nakolik byly při volbě nejužšího vedení karty rozdané předem? Já to považuji za plus, nikoli za minus, protože jsme se dokázali dohodnout a spolupracovat. Pamatuji si i více vypjaté sněmy. Takže vy jste věděl, že uspějete na pozici místopředsedy? Dokázal jsem to odhadnout z krajských nominací, pan Faltýnek měl tuším dvanáct nominací, já jsem měl osm, paní Jermanová devět… A to jste si vyjednával sám, tuto podporu, nebo vám v tom byl nějakým způsobem nápomocen Andrej Babiš? Nene, zejména prostřednictvím kolegů v Poslanecké sněmovně, protože poslanci jsou z jednotlivých krajů. Myslím, že by se dokonce slušelo navštívit ty krajské sněmy, ale to už nebylo fyzicky možné. To znamená, že přes poslance jste apeloval na delegáty v krajích, aby vás volili? V rámci možností a osobních kontaktů jsem debatoval s kolegy z ostatních krajů, oni tu debatu přenesli k nim na kraj, zřejmě jim Vondráček připadal jako vhodná volba a já děkuji za nominace, které jsem předem dostal.

Andrej Babiš v tomto rozhodování delegátů nějakou roli nesehrál? Já jsem o tom dokonce s panem Babišem osobně vůbec nemluvil… Přece jenom si volí své nejbližší spolupracovníky. Určitě, za sebe doufám, že jsem byl dobrá volba. Šéf sněmovny: Snad nebyl nikdo, kdo by nevěřil v Babišovo zvolení Andrej Babiš měl od vzniku hnutí ANO vůbec nejnižší podporu delegátů, necelých 87 %. Je to tím, že se něco v hnutí mění, nebo jste se jednoduše nechtěli dostat do situace z roku 2015, kdy Andrej Babiš získal podporu 100 % lidí v sále? Jiný protikandidát tam nebyl, výsledek byl očekávaný – snad nebyl nikdo, kdo by vůbec zamýšlel, že by ten výsledek byl jiný. A to procento není zas tak podstatné… Také jsme měli nové hlasovací zařízení, nemůžu ani vyloučit, že to někdo špatně zmáčknul, to se nám stává i ve sněmovně. Jak se vůbec hnutí vypořádává s kritikou z vlastních řad? Myslím, že máme za sebou moc hezkou ideovou konferenci, vnitřní diskuse je velice důležitá… A je opravdu kritická? Myslím, že kritiky zažíváme zvenčí natolik, že nás to spíš stmeluje a dává dohromady. To znamená, že všichni v rámci hnutí ANO jste jako jeden muž? Myslím, že to je přirozená lidská vlastnost, že to partu, proti které jdou ostatní, dává dohromady.