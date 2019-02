ŽIVĚ: Evropské volby nesmí ovládnout vítači a kývači, uvedl Babiš. ANO do nich povede Charanzová

Babiš v projevu na sněmu připomněl, že po minulém sněmu před dvěma lety hnutí vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny. „I po tomto sněmu doufám, že vyhrajeme volby do Evropského parlamentu. Musíme pro to udělat maximum, protože my všichni potřebujeme, aby Evropský parlament nepřijímal zákony, které mají negativní dopad na život našich lidí, podnikatelů, živnostníků,“ prohlásil. Kritizoval mimo jiné důraz na energetiku založenou na obnovitelných zdrojích.

„Volby ale pro nás nebudou jednoduché. Mnozí naši voliči nechodili k evropským volbám. My jim musíme vysvětlit, že i tentokrát potřebujeme, aby přišli k volbám, že je nesmí opanovat politická uskupení vítačů nebo nekritických kývačů, kteří v Evropě bezmyšlenkovitě vše odsouhlasí, nebo budou opět evropské prostředí zneužívat k vyřizování si svých účtů s někým doma,“ pokračoval v projevu Babiš.

Dita Charanzová (43) je poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE).

Babiš Charanzovou podpořil už dříve. Definitivně ji jako lídra do eurovoleb schválil výbor, který zasedal ještě před zahájením sněmu, na kterém hnutí ANO bude také volit vedení na další dvouleté funkční období.