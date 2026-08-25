Záhadná nemoc zabíjí keňské slony, zvířata trpí ochrnutím

Nejméně devatenáct slonů uhynulo od června v jižní Keni na záhadné onemocnění, jehož příčinu se dosud nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody (KWS) původně upozornila na vysoké koncentrace kyanidu v tělech uhynulých slonů a možnost otravy pesticidy, někteří odborníci ale tuto teorii zpochybňují. Informovala o tom agentura AFP.
Slon leží na zemi a svými marnými pokusy se postavit zvedá oblaka prachu. Veterináři mu v zoufalé snaze pomoci podávají injekci glukózy – jedinou léčbu, kterou mají k dispozici, protože příčina onemocnění zatím není známá. Jedenáctiletý sloní samec známý jako Čingischán obtížně dýchá.
Záhadná nemoc v jižní Keni od června zabila nejméně devatenáct slonů, většinou samic a mladých samců. Všechna uhynulá zvířata vykazovala stejné příznaky včetně částečného ochrnutí.
„Člověk mohl vidět, jak se jeden slon trápí jeden den, dva, nebo dokonce tři dny. Dokud prostě neuhynul,“ řekl AFP Patrick Papatiti, vedoucí provozu na pozemcích, k nimž patří i rezervace Kitenden B, kde byl Čingischán nalezen.
Pesticidy, nemoc, nebo něco jiného?
Koncem července keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily vysoké koncentrace kyanidu v tělech uhynulých slonů. To podle ní naznačovalo možnost otravy pesticidy z plodin pěstovaných na okolních farmách.
Část odborníků ale tuto teorii odmítá. „Je to nemoc,“ řekl Papatiti. Podle něj je nemožné, že by za úhyn mohl kyanid. Jedním z důvodů je podle něj i to, že uhynulé slony požírali mrchožrouti a mouchy, aniž by sami uhynuli.
„Pokud se jiné zvíře živí touto mršinou a neuhyne, pak to rozhodně není chemická látka,“ řekl AFP Joel Nyika, který se stará o ekosystém v národním parku Amboseli. Odmítá také možnost, kterou připouštěla KWS, že by kyanid mohl pocházet z určitého druhu rostlin. Pokud by tomu tak bylo, uhynul by podle něj také místní dobytek. „Jako lidé zodpovědní za ochranu přírody se domníváme, že by mohlo jít o nemoc, která postihuje pouze tyto slony,“ uvedl.
KWS 7. srpna oznámila, že dosavadní výsledky nenaznačují infekční ani přenosnou nemoc, a ujistila turisty, že mohou oblast dál navštěvovat. Novináři AFP však ve středu v rezervaci Kimana viděli šest mrtvých slonů. Některá těla byla čerstvá, jiná starší. Strážci zároveň pozorovali u slonů částečné ochrnutí, kvůli němuž se zvířata nemohla postavit.
K některým případům úhynu došlo teprve před několika dny. Tělo čtyřměsíčního slůněte leželo napůl sežrané hyenami, kolem něj se hemžily mouchy. Asi tucet supů se krmilo mršinou těhotné slonice a jejího nenarozeného mláděte.
Citlivost této záležitosti vyvolala v komunitě ochránců přírody rozruch. Papatiti se obává, že úhynů je ještě více a že tato pohroma může postihovat i slony v sousední Tanzanii. „Kolik slonů ještě uhyne, než se nám to podaří zastavit?“ ptá se.