Žádné obří šachty ani Velké prázdno. Odborný časopis stáhl studii o Cheopsově pyramidě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Retraction Watch, Newsweek, Remote Sensing, Arkeonews

Před čtyřmi roky se začala šířit světovými médii zpráva o tom, že by se pod slavnou egyptskou pyramidou mohly nacházet obří podzemní prostory. Teď ale musela být studie, která to naznačovala, stažena, protože v ní byly zásadní metodologické chyby.

V roce 2022 explodovala v egyptologii bomba. Tým italských vědců oznámil, že pod Cheopsovou pyramidou se nacházejí rozsáhlé, dosud nezmapované prostory – včetně hlubokých šachet, rozsáhlých síní a mnoha propojovacích chodeb. Nejpodivnějším místem z přibližně dvacítky těchto prostor mělo podle nich být takzvané „Velké prázdno“, obrovská síň s neznámým obsahem.

Kromě něj zaujala nejvíc údajná existence osmi válcovitých šachet klesajících do hloubky přibližně 648 metrů obklopených spirálovitými chodbami a směřujících ke dvěma velkým strukturám ve tvaru krychle. Autoři se v prezentaci zabývali možnými paralelami s Duatem a Amenti, pojmy spojenými se staroegyptským podsvětím, což přispělo k tomu, že se tyto hypotetické struktury popisovaly jako „podzemní město“.

Experti to měli zjistit díky inovativnímu použití takzvané dopplerovské tomografie. Uvedli také, že stejná metoda by se dala využít i k detailnějšímu průzkumu těchto tajemných prostor, aniž by se musela největší egyptská pyramida narušovat.

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Pyramidy

Teď ale recenzovaný vědecký časopis Remote Sensing, kde vyšla studie s částí analýz, přistoupil k poměrně neobvyklému kroku – celou studii stáhl. Oficiálně zní zdůvodnění, že „práce obsahovala tak závažné metodologické nedostatky a statistické chyby, že zpochybňují její závěry“.

Doppler versus pyramida

Dopplerovská tomografie je metoda, jak pomocí radaru zachytit droboučké změny v radarových signálech. Díky tomu může vytvořit obraz struktur například v podzemí. Radar při ní snímkoval slavnou pyramidu pojmenovanou po egyptském faraonovi z různých úhlů, výsledný 3D obraz vznikl složením těchto snímků.

Jenže jeden z čtenářů studie nedávno upozornil na několik nesrovnalostí v metodice – žurnál pak zahájil vyšetřování a na jeho základě text stáhl. Problém je, že téma si už mezitím začalo žít vlastním životem. Jedním z těch, kdo nepotvrzené informace šířili, byl také youtuber MrBeast, který má na svém kanálu přes 500 milionů sledujících.

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Začalo se pak spekulovat o tom, že by se ve Velkém prázdnu pod pyramidou mohla ukrývat druhá sfinga, objevovaly se ale i zcela nepotvrzené „informace“ o tom, že by v těchto prostorách měly být ukryté technologie mimozemšťanů nebo obyvatel Atlantidy. Nic takového se nepodařilo potvrdit, šlo o čisté a velmi divoké spekulace.

Spor neskončil

Na kauzu upozornil odborný časopis Retraction Watch, který se specializuje právě na odhalování sporných, nekvalitních nebo podezřelých výzkumů. Podle něj se rozhodnutí časopisu autorům původní studie nelíbí a nesouhlasí s ním.

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Cheopsova (Chufuova) pyramida a Sfinga v Gíze

Autoři ale udělali celou řadu kroků, které byly kontroverzní už od začátku. Například ve výše uvedeném odborném žurnálu vydali jen část informací, jen data z měření pyramidy. Divoké interpretace o chodbách, šachtách a Velkém prázdnu pak šířili skrze popularizační weby, nikoliv v odborném časopise s recenzním řízením.

A jejich tvrzení už od počátku vyvolávala mezi řadou expertů odpor. Obávali se, že na tak silné závěry jsou nepatrné změny v datech málo signifikantní. Například egyptský šéfegyptolog Zahi Hawass, který v minulosti býval ministrem pro památky a archeologii, odmítl všechna tvrzení hned několik dní poté, co se začala šířit.

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