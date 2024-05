Archeologové nejspíš objasnili, jak dokázali starověcí Egypťané stavět pyramidy

před 38 m minutami | Zdroj: Communications Earth and Environment , Independent , BBC

Archeologové se na základě nových objevů domnívají, že možná odhalili tajemství jednoho z divů světa. Tvrdí, že přišli na to, jak mohli starověcí Egypťané tak snadno postavit pyramidy.

Už na základní škole vidí děti v učebních obrázky, jak se stavěly pyramidy: Bloky obřích kvádrů se tam převážely na lodích po Nilu, což ušetřilo většinu práce. Jenže ti zvídavější žáci se podívají do mapy a zjistí, že Nil kolem pyramid vůbec neteče.

Nové nálezy ukazují, že toto asi 64 kilometrů dlouhé rameno sloužilo po dobu asi tisíce let pro dopravu stavebních kamenů, z nichž se pak vztyčovaly pyramidy. „Spousta z nás, kdo se zajímáme o starověký Egypt, si uvědomujeme, že Egypťané museli ke stavbě svých obrovských památek, jako jsou pyramidy a údolní chrámy, využívat vodní cestu. Ale nikdo si nebyl jistý polohou, tvarem, velikostí ani blízkostí této vodní cesty, která musela vést k místu, kde pyramidy stojí,“ uvedla Eman Ghoneimová z Univerzity Severní Karolíny ve Wilmingtonu v USA.

Právě ona ve spolupráci se svými doktorandy tuto tepnu našla. Podařilo se jí to díky detailnímu studiu satelitních snímků, na nichž po ztracené části Nilu pátrali. Našli na nich stopy, které by mohly odpovídat struktuře takového jevu, ale to ještě jako důkaz nestačilo. Další část výzkumu probíhala přímo v Egyptě, kde vědci provedli geofyzikální průzkum a analýzu jader usazenin, aby potvrdili, že jde opravdu o sedimenty pocházející z řek a že se nacházejí na místě, kde místo pevné země byla v minulosti voda.

„Náš výzkum přináší první mapu jednoho z hlavních starověkých ramen Nilu v takto velkém měřítku a spojuje ho s největšími pyramidovými poli Egypta,“ dodala badatelka.

Kam zmizelo rameno Nilu

Autoři studie předpokládají, že toto rameno postupně zanikalo kvůli velkému suchu, které zasáhlo Egypt přibližně před 4200 lety. To vedlo k silnější erozi a vítr pak hromadil a hnal prach tak, že stále silněji zanášel koryto této větve.