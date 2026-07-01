Žháři při útocích v Soluni zabili matku političky řecké vládní strany

Při třech útocích v řecké Soluni na domy, v nichž bydlí členové vládní pravicové strany Nová Demokracie (ND), bylo časně ráno zraněno pět lidí. Jedna žena utrpěla rozsáhlé popáleniny a zraněním v nemocnici podlehla. Informoval o tom deník Kathimerini.
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který je šéfem strany ND, vyjádřil soustrast rodině zemřelé. Dvaasedmdesátiletá žena byla matkou političky ND Afrodity Nestoraové, která byla po útoku hospitalizována s oběma rodiči.
„Šlo o zbabělý, teroristický, vražedný útok (...) Nebudeme tolerovat žádnou novou formu terorismu (...) ty časy už jsou za námi,“ řekl Mitsotakis s odkazem na politicky motivované násilnosti z dřívějších dekád, za nimiž většinou stály krajně levicové skupiny. „Ti, kdo páchají takové činy, nejsou nic jiného než zločinci, a tak s nimi bude i zacházeno,“ dodal premiér.
Při útocích pachatelé podle policie použili plynové kempingové bomby a zapálili několik aut a motocyklů. Útoky ve třech různých čtvrtích Soluně vyšetřuje protiteroristická jednotka policie, která se snaží také zjistit, zda šlo o koordinovanou akci. Premiér Mitsotakis pachatelům vzkázal, že policie je najde a postaví před soud.