Výbuch auta u Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na drony


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Výbuch automobilu u ruského Jekatěrinburgu těžce zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Uraldronzavod Vladimira Tkačuka. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Tkačuk je podle nich ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Řidič jeho vozu následkům exploze zřejmě podlehl, napsal list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj.

Podle místních médií Tkačukův mercedes explodoval v úterý večer v obci Bolšoj Istok na předměstí Jekatěrinburgu v ruské Sverdlovské oblasti. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, podle TASS ale bylo zahájeno trestní vyšetřování kvůli pokusu o vraždu s obecným ohrožením.

Ruské telegramové kanály spekulují, že pod vůz bylo umístěno výbušné zařízení. Úřady se k věci zatím oficiálně nevyjádřily.

Společnost Uraldronzavod, jejímž je Tkačuk generálním ředitelem, byla založena roku 2022, tedy v roce zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Továrna vyrábí vlastní dálkově ovládané drony (FPV) nazvané „Upyr“, které ruská armáda ve válce využívá. V září 2024 představil Tkačuk tento dron ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, připomněl ruský servis BBC.

Exploze u restaurace v Moskvě zabíjela, zamýšleným terčem mohl být ruský generál
Následky výbuchu v moskevské kavárně, 2. srpna 2026

Moskva viní Kyjev z celé řady bombových a jiných útoků namířených proti vysoce postaveným představitelům armády či zbrojního průmyslu. K některým z nich se přihlásila ukrajinská vojenská rozvědka. Zhruba před týdnem v Tule postřelil neznámý útočník zakladatele a ředitele jiné společnosti vyrábějící bezpilotní letouny pro ruskou armádu Andreje Čerezova.

V centru Moskvy v sobotu před luxusní restaurací při explozi podomácku vyrobeného výbušného zařízení zemřeli tři lidé a dvě desítky dalších utrpěly zranění.

Podle BBC se v restauraci konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích pak hovořily o oslavě vrchního velitele ruských vzdušných a kosmických sil generálplukovníka Alexandra Čajka za přítomnosti vysoce postavených činitelů ruské tajné služby FSB, dalších generálů, zástupců vlády či poslanců.

Výběr redakce

Putin obměnil velení vojsk, vadí mu zpomalení ruského postupu na Ukrajině

Putin obměnil velení vojsk, vadí mu zpomalení ruského postupu na Ukrajině

před 12 mminutami
Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

Silné bouřky ve středu zasáhnou centrální část Česka, ve čtvrtek se vrátí

12:48Aktualizovánopřed 31 mminutami
Nehodu Turka policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Nehodu Turka policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

13:02Aktualizovánopřed 53 mminutami
Etická komise FAČR rozdala tresty za korupční kauzu

Etická komise FAČR rozdala tresty za korupční kauzu

před 1 hhodinou
Ve Strážnici opět padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Sledujte vlnu veder

ŽivěVe Strážnici opět padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Sledujte vlnu veder

11:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska

Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska

10:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sliby starosty New Yorku Mamdaniho čelí žalobě i finančním výzvám

Sliby starosty New Yorku Mamdaniho čelí žalobě i finančním výzvám

31. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tropických nocí v Česku přibývá, v budoucnu mohou být i týden v kuse, naznačuje výzkum

Tropických nocí v Česku přibývá, v budoucnu mohou být i týden v kuse, naznačuje výzkum

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Putin obměnil velení vojsk, vadí mu zpomalení ruského postupu na Ukrajině

Ruský diktátor Vladimir Putin vyměnil klíčové velitele uskupení ruských vojsk na Ukrajině, informovala média. Ruský exilový web The Moscow Times (TMT) píše, že jde o důsledek nesplněného úkolu rychle dobýt celý průmyslový region Donbas na východě napadené země.
před 12 mminutami

V demokratických primárkách v Michiganu zvítězil El-Sayed

V primárkách Demokratické strany v americkém státě Michigan vyhrál progresivní kandidát Abdul El-Sayed, těsně porazil členku Sněmovny reprezentantů Haley Stevensovou. O výsledku informovala agentura AP. El-Sayed se tak ve volbách do Senátu postaví republikánskému kandidátovi Miku Rogersovi. Michiganské senátorské křeslo je pro Demokraty důležité kvůli kontrole nad Senátem.
09:34Aktualizovánopřed 23 mminutami

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

Politické strany v Litvě diskutují o tom, zda podepsat nové mezistranické dohody v oblasti obrany a demografie. Premiér Mindaugas Sinkevičius mezitím navrhl samostatnou dohodu zaměřenou na zvýšení porodnosti v zemi.
před 52 mminutami

Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska

Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem, potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra i státní zastupitelství. Následně letoun nouzově přistál v Hannoveru. Letiště muselo kvůli podezřelému stroji v noci na středu přerušit provoz. Podle německého listu Bild se jednalo o dron. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na ranveji poblíž ukrajinských letadel, což potvrdilo i státní zastupitelství.
10:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Výbuch auta u Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na drony

Výbuch automobilu u ruského Jekatěrinburgu těžce zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Uraldronzavod Vladimira Tkačuka. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Tkačuk je podle nich ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Řidič jeho vozu následkům exploze zřejmě podlehl, napsal list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj.
před 1 hhodinou

Sliby starosty New Yorku Mamdaniho čelí žalobě i finančním výzvám

Zmrazení regulovaného nájemného v New Yorku čelí žalobě několika pronajímatelů, kteří obviňují starostu města Zohrana Mamdaniho, že se vměšoval do rozhodovacího procesu. Naopak ze strany takzvaných demokratických socialistů slyší Mamdani kritiku, protože dle nich nepodnikl patřičné kroky proti newyorské policii. Mladý politik se snaží naplnit i další předvolební sliby, jako jsou městem hrazené školky či vznik obchodů s levnými potravinami. Naráží ovšem na problémy s financováním i ekonomické prognózy.
31. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Dmytro Lubinec, komisař pro lidská práva ukrajinské Nejvyšší rady, uvedl, že v zemi jsou v současné době zadržováni občané 51 zemí.
před 2 hhodinami

USA vyčerpaly 80 procent střel pro systém protivzdušné obrany THAAD, uvádí CNN

Armáda Spojených států od začátku války s Íránem vyčerpala téměř osmdesát procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD v době, kdy američtí velitelé varují, že muniční zásoby Pentagonu jsou nebezpečně nízké. Píše o tom web stanice CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s nejnovější interní zprávou o stavu zásob munice. Armáda podle zdrojů vypotřebovala také přibližně polovinu raket do systému Patriot. Informace o nízkém stavu zásob pro systém THAAD podle CNN dosud nebyla zveřejněna.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

před 52 mminutami
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

před 2 hhodinami
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

včera v 16:00
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

včera v 14:25
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026