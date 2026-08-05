Výbuch auta u Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na drony

Výbuch automobilu u ruského Jekatěrinburgu těžce zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Uraldronzavod Vladimira Tkačuka. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Tkačuk je podle nich ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Řidič jeho vozu následkům exploze zřejmě podlehl, napsal list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj.
Podle místních médií Tkačukův mercedes explodoval v úterý večer v obci Bolšoj Istok na předměstí Jekatěrinburgu v ruské Sverdlovské oblasti. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, podle TASS ale bylo zahájeno trestní vyšetřování kvůli pokusu o vraždu s obecným ohrožením.
Ruské telegramové kanály spekulují, že pod vůz bylo umístěno výbušné zařízení. Úřady se k věci zatím oficiálně nevyjádřily.
Společnost Uraldronzavod, jejímž je Tkačuk generálním ředitelem, byla založena roku 2022, tedy v roce zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Továrna vyrábí vlastní dálkově ovládané drony (FPV) nazvané „Upyr“, které ruská armáda ve válce využívá. V září 2024 představil Tkačuk tento dron ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, připomněl ruský servis BBC.
Moskva viní Kyjev z celé řady bombových a jiných útoků namířených proti vysoce postaveným představitelům armády či zbrojního průmyslu. K některým z nich se přihlásila ukrajinská vojenská rozvědka. Zhruba před týdnem v Tule postřelil neznámý útočník zakladatele a ředitele jiné společnosti vyrábějící bezpilotní letouny pro ruskou armádu Andreje Čerezova.
V centru Moskvy v sobotu před luxusní restaurací při explozi podomácku vyrobeného výbušného zařízení zemřeli tři lidé a dvě desítky dalších utrpěly zranění.
Podle BBC se v restauraci konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích pak hovořily o oslavě vrchního velitele ruských vzdušných a kosmických sil generálplukovníka Alexandra Čajka za přítomnosti vysoce postavených činitelů ruské tajné služby FSB, dalších generálů, zástupců vlády či poslanců.