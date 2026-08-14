V Clactonu skončily doplňovací volby. Rozhodnou o Farageově návratu do britského parlamentu

V britském obvodu Clacton skončily doplňovací parlamentní volby, které rozhodnou o návratu šéfa Reform UK Nigela Farage do Dolní sněmovny. Předběžná volební účast dosáhla přibližně 43 procent, tedy výrazně méně než při parlamentních volbách v roce 2024, píše web BBC. První částečné výsledky voleb, jejichž jasným favoritem je Farage, se očekávají v brzkých ranních hodinách.
Volební místnosti se uzavřely ve čtvrtek ve 22:00 místního času (23:00 SELČ). Předběžná účast činila přibližně 43 procent, konečné číslo ale bude známé po ověření všech hlasovacích lístků. V parlamentních volbách v roce 2024 dosáhla účast v obvodu 58,7 procenta.
Sčítání podle BBC postupuje pomaleji než obvykle, a to mimo jiné kvůli rekordně dlouhému volebnímu lístku se jmény 34 kandidátů, který měří přibližně 90 centimetrů. Jde o nejdelší volební lístek v historii britských parlamentních voleb a podle místní rady Tendring stála jeho výroba čtyřikrát více než výroba lístku použitého při posledních parlamentních volbách.
Farage se vzdal mandátu kvůli sporu o dar
Farage se mandátu vzdal poté, co se dostal pod rostoucí tlak kvůli svým financím a začal ho vyšetřovat parlamentní komisař pro dodržování standardů. V roce 2024 dostal pět milionů liber (přibližně 142 milionů korun) od miliardáře a investora do kryptoměn Christophera Harbornea.
Farage tvrdí, že dar nemusel přiznat, protože ho dostal ještě před svým zvolením poslancem za Clacton v létě 2024. Pravidla Dolní sněmovny však novým poslancům ukládají povinnost do jednoho měsíce po zvolení zaregistrovat své finanční zájmy a určité výhody získané během předchozích 12 měsíců. Čistě osobní dary se zpravidla hlásit nemusí, v případě pochybností o motivaci dárce či způsobu využití peněz ale pravidla doporučují jejich registraci.
Farage v červnu BBC řekl, že šlo o „bezpodmínečný dar“, s nímž může nakládat podle svého, a zároveň uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Vyšetřování parlamentního komisaře bylo po jeho odstoupení z funkce poslance pozastaveno.
Farage tvrdil, že vypsání nových voleb umožní jeho příznivcům, aby obvinění sami posoudili. V přímořském Clactonu se o návrat do parlamentu ucházel pod heslem „lidé proti establishmentu“.
Volební obvod Clacton zahrnuje část severovýchodního Essexu včetně přímořského města Clacton-on-Sea. Farage zde ve volbách v roce 2024 získal 46 procent hlasů. Oblast má dlouhodobě silnou euroskeptickou tradici. Clacton se v roce 2014 stal prvním obvodem, který zvolil poslance za Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP), a během referenda o brexitu patřila oblast Tendring k nejvýraznějším baštám zastánců odchodu z Evropské unie. Pro brexit tam v roce 2016 hlasovalo téměř 70 procent voličů.
Oblast má také starší populaci než Anglie jako celek. Podle údajů britského statistického úřadu z roku 2024 tvoří lidé ve věku 55 let a více 47,3 procenta obyvatel volebního obvodu, zatímco celostátní podíl činí 31,5 procenta, přípomíná BBC.