V červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vedrům skoro deset tisíc lidí

V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. V novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru, to uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil.
V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu tehdy několikrát za sebou padl teplotní rekord.
Ve zprávě z 30. července RKI uváděl, že kvůli vysokým teplotám zemřelo od počátku roku zhruba 9800 lidí. Nyní zhruba stejný počet úmrtí v souvislosti s vedry vztahuje k jedinému červnovému týdnu. Ve zprávě zveřejněné před týdnem přitom institut odhadoval počet úmrtí kvůli horkům v posledním červnovém týdnu na 5000. Celkový roční počet úmrtí, která souvisí s vysokými teplotami, stoupl nyní na zhruba 11 900.
Podle aktualizovaných údajů meteorologické služby DWD padl celoněmecký teplotní rekord v sobotu 27. června na stanici Möckern-Drewitz v Sasku-Anhaltsku. Naměřili tam 41,8 stupně.
Oběťmi jsou hlavně senioři
Podle RKI tak v důsledku vysokých teplot v Německu letos zemřelo více lidí než v kterémkoli jiném roce od roku 2016. Vysoké teploty jsou obzvlášť nebezpečné pro staré a nemocné osoby. Zhruba 6000 z odhadovaného počtu 9600 úmrtí připadá na lidi z věkové skupiny 85 a více let, další 3000 úmrtí jsou ze skupiny 75 až 84 let.
Zvýšený počet úmrtí v souvislosti s vysokými teplotami lze podle RKI běžně pozorovat při průměrné týdenní teplotě nad 20 stupňů. Zahrnuty jsou přitom denní i noční teploty. V posledním červnovém týdnu byla průměrná teplota 26,4 stupně.
Diskuse o ochranných opatřeních
Po teplotně rekordním posledním červnovém týdnu se v Německu debatovalo o ochraně před vedry. Především levicové opoziční strany vyzývaly, aby vláda více investovala do opatření, která by ochladila nemocnice, pečovatelská zařízení či mateřské školy. Vláda kancléře Friedricha Merze tehdy uvedla, že tato opatření by měly přijímat především jednotlivé spolkové země a obce.
Sdružení předních německých ekologických organizací včetně Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) či Nabu ve čtvrtek hodlá v centru Berlína na demonstraci Merze vyzvat, aby věnoval tématu stoupajících teplot dostatečnou pozornost. „Žádáme kancléře Merze a jeho kabinet, aby svolal summit na téma veder. Spolková vláda, spolkové země a obce musí své aktivity strategicky koordinovat,“ vyzvaly organizace.