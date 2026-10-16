V Albánii pokračují násilné studentské protesty, hořelo ministerstvo financí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tisíce mladých lidí v pátek při pokračujících násilných studentských protestech pochodovaly albánskou metropolí. Rozbíjeli okna a semafory, informovala agentura Reuters. Albánský premiér Edi Rama vyzval k uklidnění situace, napsala AFP. Podle něj za demonstracemi stojí někdo ze zahraničí. Protestující požadují premiérovo odstoupení nejen kvůli špatnému stavu školství a vysokému školnému.

Násilné protesty v Albánii trvají už od úterý. Také v noci na pátek se policie dostávala do potyček s demonstranty, z nichž většina měla zahalené obličeje. Podle AFP protestující v ulicích hromadili a podpalovali popelnice, aby byly cesty neprůjezdné. Na policii házeli kameny. Ta ve snaze demonstranty rozehnat používala slzný plyn a vodní děla.

Při demonstracích vzplál vchod do budovy ministerstva financí a byla vybita okna univerzitního komplexu. Reportér AFP také viděl maskované skupiny, které rozbíjely výlohy obchodů a rabovaly je. Policie zadržela 160 lidí kvůli páchání násilných činů.

V pátek ráno protestující opět zamířili k ministerstvu školství, do kterého již ve středu pronikli a založili tam požár. Budova tohoto resortu je ústředním dějištěm demonstrací, poznamenala AFP. Podle Reuters měly některé obchody v okolí stažené rolety a na fasádách připevněné vzkazy, že demonstranty podporují a žádají je, aby neničili jejich podniky. Protesty se rozšířily i mimo hlavní město, například do Lezhë nebo Elbasanu, napsala Reuters.

Poklidné protesty přerostly v násilnosti

„Protestovali jsme poklidně 140 dní. A nikdo nás neslyšel. Takže tohle je naše jediná šance, jak být vyslyšeni a dostat to, co si zasloužíme,“ řekla Reuters protestující, která se představila jako Klea. „Tlačí nás na hranice našich možností,“ uvedl Enea, další demonstrant, podle kterého jsou protesty vzkazem premiérovi, aby odešel dřív, než všechno shoří.

Premiér Rama již ve čtvrtek uvedl, že se před násilím neskloní. V pátečním prohlášení podle AFP řekl, že demonstraci pohánějí ruce ze zahraničí, které se snaží uškodit snaze Albánie vstoupit do Evropské unie a nechtějí zemi dopřát klid.

Studenti jsou kromě špatné situace ve školství také nespokojeni s plánovanou stavbou luxusního hotelového komplexu v přírodní rezervaci u řeky Vjosa na jihu země. Projekt je spojen s dcerou amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou Trumpovou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Protestující vládu kvůli tomuto projektu viní z korupce a netransparentnosti.

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Protest v Tiraně, 8. 9. 2026

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