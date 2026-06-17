VideoTermín genocida se nadužívá, což ho devalvuje, říká Foltýn


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Existuje mezinárodní právo, nebo je to pouhý mýtus? Jaký je opravdu rozdíl mezi válečným zločinem a zločinem proti lidskosti? Selhala v Gaze a na Ukrajině lidskost? A jak emocionálně vybičovaná debata vede k zamlžování a znehodnocování právních termínů jako genocida? V nové epizodě podcastu Za Horizont se Jakub Szántó ptá experta na mezinárodní právo, moderní historii a válečného veterána Otakara Foltýna. Uslyšíte, jak fungují tribunály v Haagu, proč jsou humanitární pravidla klíčová i v době míru.

Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání, YouTube ČT24 a ve všech podcastových aplikacích.

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