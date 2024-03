Německo pošle Ukrajině zbrojní balík za půl miliardy eur

„Převezmeme náklady na 180 tisíc kusů munice z české iniciativy. Dodávky budou postupné, začít by měly v létě. Organizují to Češi. Mluvil jsem o tom o víkendu s českou kolegyní Janou Černochovou, našim sousedům a přátelům jsem za to poděkoval,“ prohlásil Pistorius.

Součástí německého balíku je také deset tisíc dělostřeleckých granátů z armádních zásob. Spolkový ministr obrany ujistil, že tyto dodávky začnou okamžitě. Dalších sto tisíc kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů Německo podle ministra obrany objednalo tak, aby granáty Ukrajina dostala ještě v letošním roce. Německo rovněž Ukrajině předá stovku pancéřovaných vozidel pro pěchotu a stovku nákladních vozidel.

Dozvuky české iniciativy

„Nastal pokrok díky české iniciativě na jedné straně, ale také my dnes budeme moci oznámit další balík pomoci,“ uvedl Pistorius k dodávkám munice pro Ukrajinu. Na základně Ramstein jedná takzvaná kontaktní skupina pro Ukrajinu – tedy země zbrojně podporující napadenou zemi. Česko na úterním jednání zastupuje náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Česko má v zemích mimo Evropskou unii možnost nakoupit 800 tisíc dělostřeleckých granátů, které Ukrajina potřebuje pro obranu před ruskou invazí. Na nákup munice nyní přispívá řada spojeneckých zemí včetně Německa. Americký ministr Austin přiblížil, že Spojené státy před několika dny ohlásily dodávku další zbrojní pomoci v hodnotě 300 milionů dolarů (v přepočtu sedm miliard korun).

O možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajince, kteří se už přes dva roky brání ruské vojenské agresi, informoval český prezident Petr Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině února. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden oznámil, že se k nákupu zatím připojilo osmnáct zemí, včetně Kanady, Nizozemska či Polska.