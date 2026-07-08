Soud nařídil vyplatit odškodné ženě, kterou dle poroty Trump sexuálně napadl

Newyorský soudce ve středu rozhodl, že novinářce Elizabeth Jean Carrollové může být vyplaceno odškodné skoro 5,8 milionu dolarů (123 milionů korun) vyplývající z občanskoprávního sporu, v němž porota v roce 2023 dospěla k závěru, že nynější prezident USA Donald Trump ženu v roce 1996 sexuálně napadl. A když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy. Informuje o tom agentura AP.
Soudce Lewis A. Kaplan vydal příkaz, podle něhož mohou být peníze vyplaceny dvaaosmdesátileté Carrollové spolu s úroky, které narostly od vynesení rozsudku. Právníci Carrollové o vyplacení odškodného požádali poté, co Nejvyšší soud USA odmítl projednat odvolání proti tři roky starému rozsudku v občanskoprávním sporu. Trump již tuto částku uhradil – peníze ale byly po dobu odvolacího řízení uloženy ve fondu v očekávání soudního příkazu, napsala AP.
Trump se proti Kaplanově nařízení dle agentury Reuters odvolal k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu, a to zhruba hodinu po vydání nařízení. „Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové,“ vzkázal dle Reuters mluvčí Trumpova právního týmu. Právníci Carrollové na žádost o komentář neodpověděli.
Porota před třemi lety dospěla k verdiktu u soudu, jehož se Trump neúčastnil, a u kterého někdejší sloupkařka časopisu Elle Carrollová vypověděla, že ji sexuálně napadl ve zkušební kabince manhattanského luxusního obchodního domu.
Carrollová popsala ve své knize vydané v roce 2019 to, co označila za znásilnění spáchané o 23 let dříve. Trump ale trval na tom, že Carrollovou neznal a obvinil ji z toho, že se snaží propagovat své paměti na jeho úkor a že má politický motiv.
Trump se rovněž odvolává proti odškodnému ve výši 83 milionů dolarů (přes 1,7 miliardy korun) za pomluvu, které Carrollové přiznala jiná manhattanská porota po soudním řízení v lednu 2024, při kterém Trump krátce vypovídal.