Solná pole v Indonésii jako jediná díky suchu „plodí“ víc


před 23 mminutami|Zdroj: Reuters

Jev El Niňo sužuje Indonésii suchem a horkem. A zatímco zemědělci bědují a uchylují se k opatřením, solní farmáři sklízejí nerost z polí na pobřeží. Snaží se tak vynahradit ztráty z předchozích let, kdy zase La Niňa zemi naopak zasypala častými dešti. Červencová produkce dosáhla téměř 600 metrických tun, loni a předloni se ve stejném období pohybovala kolem třiceti.

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