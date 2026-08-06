Jev El Niňo sužuje Indonésii suchem a horkem. A zatímco zemědělci bědují a uchylují se k opatřením, solní farmáři sklízejí nerost z polí na pobřeží. Snaží se tak vynahradit ztráty z předchozích let, kdy zase La Niňa zemi naopak zasypala častými dešti. Červencová produkce dosáhla téměř 600 metrických tun, loni a předloni se ve stejném období pohybovala kolem třiceti.
Výběr redakce
Aktuálně z rubriky Svět
V Rusku hoří obří rafinerie. Ukrajina hlásí oběti
Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinerií v Jaroslavli, kde vypukl požár, napsal server Kyiv Independent. Zranění utrpěli čtyři lidé. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně pět lidí tam zemřelo při útocích na obec Balaklija a na vlakové nádraží.
Německá policie pátrá po objektu, s nímž se srazilo letadlo u lipského letiště
Německá policie nadále pátrá po objektu, se kterým se v noci na středu nad letištěm Lipsko/Halle srazilo nákladní letadlo. Stále není jasné, o jaký objekt šlo, podle německých médií to byl zřejmě dron. Přímo na letišti našli jeho zaměstnanci krátce před srážkou bezpilotní stroj opatřený výbušninou. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt hovořil ve středu v souvislosti s incidentem o „scénáři hybridního útoku“ a o nové kvalitě ohrožení.
Solná pole v Indonésii jako jediná díky suchu „plodí“ víc
Jev El Niňo sužuje Indonésii suchem a horkem. A zatímco zemědělci bědují a uchylují se k opatřením, solní farmáři sklízejí nerost z polí na pobřeží. Snaží se tak vynahradit ztráty z předchozích let, kdy zase La Niňa zemi naopak zasypala častými dešti. Červencová produkce dosáhla téměř 600 metrických tun, loni a předloni se ve stejném období pohybovala kolem třiceti.
V červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vedrům skoro deset tisíc lidí
V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. V novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru, to uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil.
Umělá inteligence firmy Meta napadla při testování systém jiné společnosti
Model umělé inteligence (AI) americké společnosti Meta Platforms napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné společnosti, informovala s odkazem na sdělení Mety agentura Reuters. Zpráva přichází po podobných incidentech firem OpenAI a Anthropic. Meta stanici CNN sdělila, že na vině bylo stejně jako v předchozích případech chybné nastavení, které modelu při testování neplánovaně umožnilo přístup k internetu.
VideoEnkláva Ceuta: Anatomie jednoho z nejzranitelnějších míst Evropy
Náhlý příchod tisíců migrantů do španělské enklávy Ceuta opět rozvířil evropskou debatu o hranicích i solidaritě. Podlehl Bruselskému paktu první zatěžkávací test, nebo Španělsko situaci zvládlo? Analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk v podcastu zahraniční redakce ČT24 Za Horizont rozkrývá zákulisní spory mezi Madridem a Římem, politickou instrumentaci migrace ze strany sousedních států i fakt, proč jsou volání po uzavření Schengenu spíše vzkazem domácím voličům než reálným řešením. Podcast moderuje Barbora Maxová.
Irsko je „achillovou patou“ Evropy, vyzbrojit ho má Francie
S rostoucím napětím ve světě a četnými provokacemi Ruska budí stále více obavy striktně neutrální Irsko jako zranitelné místo v evropské obraně. Irská vláda nyní slibuje modernizaci námořnictva a nábor tisíců vojáků. S ochranou nebe Dublinu tajně pomáhá Velká Británie a vojenské dodávky za stamiliony eur zemi zajistí Francie. Irsko, které nyní předsedá Radě EU, se tak přes slíbené vyšší investice do obrany dál spoléhá na své partnery.
Izrael hlásí mrtvé a raněné vojáky po úderu v Libanonu
Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, další čtyři byli vážně zraněni. Informovala o tom izraelská armáda. Židovský stát obvinil teroristické hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Tento vývoj však ohrožuje probíhající mírové rozhovory, napsal web The Times of Israel (ToI).
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování
31. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku
27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou
27. 7. 2026