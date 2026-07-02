Samozvaní polští domobranci se vydávali za vojáky a kontrolovali cizince

VideoSamozvaní polští domobranci se vydávali za vojáky a kontrolovali cizince


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Polské úřady zasáhly proti skupině samozvaných domobranců ze skupiny BPG, kteří se vydávali za vojáky a na vlakových nádražích po nocích kontrolovali cizince. Své činy hájili bojem proti migraci. Členové skupiny jsou napojení na polskou krajní pravici. Premiér Donald Tusk je označil za chuligány.

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