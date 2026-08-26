Rusové útočili v Černihivu, Ukrajina zasáhla sklad Wildberries i rafinerii

Nejméně dva lidé včetně čtyřleté holčičky přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily tamní úřady. Gubernátor ruské Lipecké oblasti Igor Artamonov tvrdí, že ukrajinský dronový útok si vyžádal také dvě oběti. Ukrajinské drony také znovu zaútočily na sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti, který následně vzplál. Útok potvrdila společnost. Kyjev zasáhl i rafinerii ve městě Kstovo.
Ranní útok na Černihiv si vyžádal životy devětačtyřicetileté ženy a čtyřleté holčičky, zraněná čtrnáctiletá dívka je v péči lékařů v nemocnici, uvedly městské úřady. Těla našli záchranáři při hašení požáru zasaženého rodinného domu. Při bombardování Slovjanska na východě Ukrajiny pak byli zraněni dva lidé, oznámily úřady.
Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 162 dronů, z nichž se 134 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na osmnácti místech.
Ruské ministerstvo pak tvrdí, že jejich protivzdušná obrana v noci zničila 426 ukrajinských bezpilotních strojů nad patnácti ruskými regiony a Moskvou okupovaným Krymem. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo.
Gubernátor Lipecké oblasti Artamonov tvrdí, že na předměstí Lipecka trosky dronu zapálily rodinný dům, ve kterém zahynul muž a čtrnáctileté dítě. Dvě raněné ženy byly hospitalizovány, dodal.
Úřady Bělgorodské oblast tvrdí, že při ukrajinských útocích utrpěli zranění tři lidé. Tamní gubernátor Alexandr Šuvajev dodal, že ukrajinské útoky si během uplynulých 24 hodin vyžádaly jednu oběť a dvanáct raněných. Oblast leží na západě Ruska u hranic s Ukrajinou.
Informace o počtech dronů a obětech nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Další zásah skladu Wildberries a rafinerie
Gubernátor Tambovské oblasti Jevgenij Pervyšov sdělil, že ukrajinské drony zapálily logistické centrum Wildberries v Kotovsku, plameny měly zachvátit plochu o rozloze více než sto tisíc metrů čtverečních. Útok potvrdila společnost. Při náletu byl údajně zraněn jeden pracovník, jemuž tlaková vlna po výbuchu způsobila otřes mozku, jinak včasná evakuace zabránila dalším obětem, tvrdí gubernátor.
Logistické centrum v Kotovsku je jedním z hlavních skladů ruské společnosti, má kapacitu až 54 milionů kusů zboží, podotkl server Ukrajinska pravda. Kyjev tyto útoky vysvětluje tím, že prostřednictvím Wildberries ruská armáda bojující proti Ukrajině dostává součástky k dronům i další vybavení.
Ukrajinské drony v noci zapálily také jednu z největších ruských rafinerií ve městě Kstovo v Nižněnovgorodské oblasti, píše server The Moscow Times s odvoláním na očitá svědectví a záběry ze sociálních sítí. Předchozí útok na počátku července potvrdil ukrajinský generální štáb, podle kterého rafinerie může zpracovat až sedmnáct milionů tun ropy ročně. Gubernátor Gleb Nikitin se nyní zmínil pouze o poškození blíže neupřesněného průmyslového podniku při náletu více než čtyř desítek dronů.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na cíle související s armádou a vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně. Podle OSN ve válce zahynulo přinejmenším 16 874 civilních osob. Drtivou většinu jich OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.