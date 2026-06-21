Island navzdory protestům obnovil lov velryb


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Island po dvouleté přestávce tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na islandská média a ochránce přírody. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb.

Vyplutí lodi z přístavu v Reykjavíku se v pátek pokusil zablokovat demonstrant, který se připoutal řetězem ke stěžni. Večer však z lodi slezl a policie ho odvedla, uvedla islandská veřejnoprávní stanice RÚV.

„Je velmi skličující vidět, jak islandská velrybářská loď opouští přístav, aby zahájila další sezonu zabíjení velryb, a to navzdory naprosto přesvědčivým důkazům, že neexistuje žádný humánní způsob, jak velrybu zabít,“ řekla AFP Joanna Swabeová z nevládní organizace Humane World for Animals. Dodala, že tito mořští obři tak s velkou pravděpodobností podstoupí trýznivou smrt kvůli masu, o které na Islandu téměř nikdo nestojí.

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Lov navzdory moratoriu

Mezinárodní velrybářská komise (IWC) zakázala komerční lov velryb v roce 1986 v reakci na prudký pokles jejich populace. Navzdory tomuto moratoriu zůstávají Island a Norsko jedinými dvěma zeměmi, které komerční lov velryb stále otevřeně provozují. Japonsko velryby loví s odkazem na „vědecké účely“, většina masa ale následně končí na trhu určeném ke konzumaci.

Island v letech 2024 a 2025 pozastavil lov velryb, mimo jiné kvůli slabé poptávce a tomu, že odvětví nebylo považováno za dostatečně ziskové. Islandská vláda má navíc na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb zcela zakázal.

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Islandský Institut pro mořský a sladkovodní výzkum doporučil snížit počet velryb, které budou v letošní sezoně uloveny harpunou. Sezona trvá od poloviny června do poloviny září. Podle institutu by roční kvóta u plejtváka myšoka neměla přesáhnout 150 kusů, což představuje pokles o 28 procent oproti doporučeným odlovům pro období let 2018 až 2025. Plejtvák myšok je po plejtváku obrovském druhým největším živočichem na Zemi. Pro lov plejtváků malých byla stanovena roční kvóta 168 kusů, tedy o 23 procent méně než v předchozích obdobích.

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