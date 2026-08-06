Erupce sopky, kvůli níž v Guatemale evakuovali 1700 lidí, po dvou dnech skončila


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly ve středu skončila. Úřady kvůli ní nechaly evakuovat na 1700 obyvatel, informovala agentura AFP. Podle ní zároveň začaly návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu.

Fuego s vrcholem v nadmořské výšce 3763 metrů, vzdálená 35 kilometrů od hlavního města Guatemaly, je považována za nejaktivnější sopku ve Střední Americe. Nejnovější erupční fáze začala v pondělí, kdy sopka začala chrlit lávu a mohutná oblaka kouře a popela.

Úřady rozhodly o uzavření škol v regionech nedaleko sopky. Také uzavřely silnici, která spojuje jih Guatemaly s městem Antigua sousedícím s metropolí. To je významným cílem turistů a od roku 1979 je na seznamu památek světového dědictví UNESCO.

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„Po 50 hodinách erupce skončila,“ uvedl ve středu guatemalský vulkanologický institut.

Erupce se obešla bez zranění či obětí na životech. Jiné výbuchy sopky Fuego v minulosti skončily tragičtěji. Mohutná erupce v červnu 2018, která zničila obec San Miguel Los Lotes, zabila nejméně 215 lidí a další dvě stovky lidí zůstaly na seznamu pohřešovaných.

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