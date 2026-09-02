Hongkongský aktivista Wong přiznal vinu v procesu o „národní bezpečnosti“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Známý hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong se během soudního procesu přiznal ke „spiknutí s cílem spolupracovat se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti“. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotí.

Devětadvacetiletému bývalému studentskému vůdci, který si již odpykává téměř pětiletý trest za podvracení státní moci, nyní za nové obvinění hrozí až doživotní vězení. Z tohoto činu byl obžalován loni, píše agentura AFP.

Aktivista byl obviněn na základě zákona o národní bezpečnosti z roku 2020, který jeho kritici označují za kontroverzní.

Sedm aktivistů z Hongkongu přiznalo u soudu vinu. Přijmout obvinění je projev neposlušnosti, zdůvodnil Wong
Policie na stráži u převozu jednoho z aktivistů k soudu

Kritici podle AP dále tvrdí, že Wongův případ ukázal snahu úřadů umlčet významné disidenty, což má odrazující účinek na občanskou angažovanost. Pro Peking je však Wong protičínskou osobností, která podporuje nezávislost Hong Kongu, což je pro úřady nepřijatelné.

Wong se stal mezinárodně známým v roce 2014, kdy se jako dospívající mladík postavil do čela studentských prodemokratických protestů, které blokovaly silnice ve finanční metropoli na jihu Číny po 79 dní. Wong byl v roce 2018 navržen na Nobelovu cenu za mír díky své roli v těchto protestech.

Hongkongskému aktivistovi hrozí doživotí, ve vězení je již skoro pětinu života
Prodemokratický aktivista Joshua Wong (3. prosince, 2020)

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