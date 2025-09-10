Čeští europoslanci a europoslankyně rozdílně hodnotí projev o stavu Evropské unie, který ve středu pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve vysílání ČT24 se vyjádřili Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Danuše Nerudová (STAN), Nikola Bartůšek (Přísaha), Klára Dostálová (ANO), Veronika Vrecionová (ODS), Ivan David (SPD), Luděk Niedermayer (TOP 09), Markéta Gregorová (Piráti) a Kateřina Konečná (KSČM).
Čeští europoslanci se rozcházejí v názoru na projev o stavu EU
„Určitě byly silnější a slabší projevy. Tento patřil spíš k těm silnějším,“ míní europoslanec Zdechovský. Dodal, že se mu nelíbily výroky předsedkyně Komise o Pásmu Gazy. „Čekal jsem, že bude mluvit víc o řešení migrace. Ze strany Komise dlouhodobě není vůle nutit členské státy k tomu, aby dodržely, co slíbily, a zavedly tvrdou návratovou politiku,“ dodal.
Zdechovský chtěl také slyšet víc o nekalých praktikách čínských obchodů a platforem a „poškození konkurenceschopnosti na základě neférové soutěže“. „Evropská unie zaznamenává, že sedmdesát procent výrobků z těchto platforem, které se tady prodávají, jsou nebezpečné. Na druhou stranu Evropská unie není ochotná s tím cokoliv dělat,“ upozornil politik.
Nerudová: EK se konečně rozhoupala, situace v Gaze je neúnosná
„Jsem velmi ráda, že zaznělo, že budou sankce na izraelskou vládu a že podporujeme dva státy (dvoustátní řešení). Já pevně doufám, že se Evropská komise konečně rozhoupala k tomu, že tuto situaci začne řešit, protože to, co se dnes děje v Gaze, je naprosto neúnosné,“ uvedla Nerudová.
Nerudová také komentovala evropskou konkurenceschopnost. Podle ní EK nedělala kroky ke zlevnění elektrické energie a europoslankyně ji za to dlouhodobě kritizovala. „Ursula von der Leyenová hovořila o energetické dálnici, o tom, že se bude pracovat s energetickou sítí. To velmi vítám, protože to považuji za zásadní podmínku pro posílení konkurenceschopnosti, ale jsem v tom velmi zdrženlivá. Počkám si na konkrétní kroky a legislativu,“ dodala.
Bartůšek: Von der Leyenová všem něco naslibovala, ale nemůže to splnit
„Když slyším kolegy, kteří říkají, že jsou zklamaní z projevu Ursuly von der Leyenové na plénu, tak já zklamaná nejsem, protože jsem ani nečekala, že by to mohlo být dobré,“ prohlásila Bartůšek. „Všem něco naslibovala, ale nemůže to už plnit,“ dodala.
Bartůšek kritizovala, že šéfka EK mluví o zvýšení konkurenceschopnosti a odstranění byrokracie, ale během předchozího mandátu von der Leyenové docházelo ke zdražování energií či zvyšování byrokracie. „To oni jsou za to zodpovědní, že jsme se dostali tam, kde nyní jsme,“ dodala. Opatření proti migraci, které během projevu zmínila von der Leyenová, měla být podle Bartůšek přijata už před deseti lety, když začala migrační krize.
Dostálová: Nezazněla žádná konkrétní řešení
Dostálová čekala více sebereflexe. Podle ní také nezazněla žádná konkrétní řešení a kritizovala i pořadí bodů projevu. Nelíbilo se jí, že von der Leyenová začala „válečnou rétorikou“ a hovořila o podpoře Ukrajiny, ačkoliv to podle ní do projevu patřilo, ale ne na začátek. Zdůraznila, že v podpoře Ukrajiny jsou „všichni zajedno“.
„Nikdo nebráníme tomu, aby se podporovala Ukrajina, ale ona obrátila ten slovosled, začala silnou válečnou rétorikou a problémy občanů se dostaly na druhou třetí kolej a já si nemyslím, že to takto občané vnímají,“ dodala. Zmínila také, že zazněly velké fráze, ale žádná konkrétní řešení. „Neudělali jsme žádný konkrétní čin, máme rok po Draghiho zprávě a skutek utek,“ uvedla. Tázala se, proč se nemluví o tom, jak podnikatelům snížit ceny energií, aby byli konkurenceschopní, ale řeší se další dotační tituly. Podle ní je potřeba revidovat platná nařízení a určit, co jsou překážky.
Vrecionová: Von der Leyenová chtěla každé frakci něco dát, ale naštvala všechny
Vrecionová řekla, že s apelem týkajícím se Ukrajiny souhlasí, ale s dalšími částmi má problémy. „Nejsem si jistá, zda dosáhla toho, čeho chtěla. Ten projev byl konstruován tak, že chtěla každé politické frakci něco dát, ale (...) myslím, že naštvala úplně všechny. Nepovedlo se jí, aby získala jednotu,“ podotkla s tím, že se von der Leyenová měla soustředit jen na část politického spektra.
Vrecionovou také neuspokojila slova týkající se Green Dealu. „Kroky, které Komise zatím udělala, jsou nedostatečné, jsou to kosmetické úpravy. Celá tato pasáž mě zklamala,“ podotkla s tím, že šéfka EK mluví o zelených cílech, kterých musí EU dosáhnout, ale zároveň i o tom, že musíme být konkurenceschopní. „To jde proti sobě, protože vůbec nemluvila o tom, že musíme deregulovat,“ dodala.
David: O změnách se jen hovoří
Na Davida projev působil jako snaha vzbudit dojem, že vývoj v EU je příznivý, a to zásluhou von der Leyenové. „Ale jak bylo zřejmé z reakcí prakticky všech poslanců, kteří vystupovali a kritizovali ji velmi ostře, (...) není spokojenost s vedením von der Leyenové a těžko se bude hledat nějaký konsensus,“ podotkl. Zmínil, že neví, jestli se von der Leyenová snažila zavděčit všem, ale „rozhodně skoro nikoho neuspokojila“. Pozitivně ho ale překvapil kritický postoj k Izraeli.
V souvislosti s Green Dealem zmínil, že není možné jej zrušit, protože většina poslanců v europarlamentu je pro jeho pokračování, ale on s tím nesouhlasí. „Většina není schopna dohlédnout důsledků,“ dodal. Poukázal, že případné snahy ulehčit situaci například zemědělcům jsou podle něj pouze na verbální úrovni. „Ve skutečnosti k žádným změnám zatím nedošlo. Jen se o tom hovoří,“ podotkl.
Niedermayer: Projev byl hodně analytický
Niedermayer hodnotí projev jako „hodně analytický“. „Pojmenovává problémy, které máme, mísila to s emotivními věcmi, které jsou důležité,“ uvedl s tím, že to, co nyní chybí, je pozitivní emoce o Evropě. „Což je zvláštní v situaci, kdy ta Evropa toho opravdu hodně pro své občany a jejich bezpečnost dělá,“ podotkl.
Dodal, že von der Leyenová prokládala projev návrhy, které podle něj zněly dobře, ale stále je tu obava, aby šlo o dostatečně silné návrhy a prošly europarlamentem. „Největší překážkou je Rada a neschopnost členských států se dohodnout,“ míní. V souvislosti s Green Dealem uvedl, že o nastavení pravidel rozhodla Rada v minulém období a nyní je potřeba v tom pokračovat a případně je dolaďovat. Případné zrušení Green Dealu by podle něj byla největší škoda, kterou by udělali, protože ekonomika by uvázla v polovině transformace.
Gregorová: Jsem ráda, že mluvila o spolupráci v oblasti obrany
Gregorová je ráda, že von der Leyenová mluvila o větší spolupráci Evropy v oblasti obrany, protože se podle ní v poslední době moc kroků nedělo. „Jsem ráda, že to von der Leyenová má jako prioritu, že to připomněla. Doufám, že to bude zase něco, co nás posune ke společným krokům,“ uvedla.
Emotivní zahájení proslovu šéfky EK o společné evropské obraně vnímá Gregorová jako vyjádření směrem k východnímu křídlu Evropské unie, tedy státům, které sdílejí hranice s Ruskem a Běloruskem, že Komise za nimi stojí. „Zároveň si myslím, že to byl apel i na západní část, europoslance ze západních zemí, aby si uvědomili, že je to priorita,“ dodala s tím, že někteří italští či španělští europoslanci podle ní například nevnímají ruskou agresi na Ukrajině jako téma.
Konečná: Nejhorší projev von der Leyenové
Konečná řekla, že šlo o nejhorší projev, který od von der Leyenové slyšela. Jeho první část byla podle ní agresivní a útočná. „Byla o tom, že děsila více, než je podle mě zdrávo,“ podotkla. Dodala, že by od projevu o stavu Unie čekala, že bude šéfka Komise mluvit především o vnitřních problémech. „Před rokem, když byla zvolena, slíbila, že vyřeší energetickou krizi, chudobu, která se valí na občany jednotlivých členských států, a zvýší konkurenceschopnost. Nic z toho neudělala,“ míní Konečná.
Von der Leyenová zmínila opatření zaměřená na zjednodušení a snížení administrativní zátěže, což je podle Konečné cesta, ale je velmi pomalá. „Byly nějaké návrhy, nástřely, (...) většinou je to tak, že až se někdo fakt naštve, například teď automobilky, a všichni se dohodnou a vyzvou ji k jednání, tak na jednání jde,“ uvedla Konečná s tím, že toto ale „nepovede k ničemu dobrému“.
