Británie řeší přeplněné věznice předčasným propouštěním. Týkat se má i sexuálních delikventů


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Britské úřady čelí tlaku, aby z programu předčasného propouštění vězňů vyloučily pachatele sexuálních trestných činů. Někteří z nich se nyní mohou dostat na svobodu po odpykání poloviny trestu. Labouristická vláda namítá, že britské věznice nemají dostatečnou kapacitu a bez propouštění pachatelů méně závažných činů by v nich chybělo místo pro nebezpečnější trestance.

S nedostatkem míst se britské věznice potýkají již několik let. Jejich kapacita nestačí na rekordních přibližně 98 tisíc vězňů. Labouristická vláda proto jako jedno z řešení představila program předčasného propouštění. V září by se díky němu mělo dostat na svobodu přibližně pět tisíc odsouzených.

Podle britských médií by mezi nimi mohli být také pachatelé sexuálních útoků na nezletilé. Některé oběti již od úřadů obdržely upozornění na možné propuštění útočníků. Případ se dostal také na půdu Dolní sněmovny. Do debaty poslanců se navzdory parlamentním zvyklostem zapojil i její předseda Lindsay Hoyle.

„Ve svém volebním obvodu mám také voliče, který takový dopis dostal. Musím proto říct, že jde o vážné téma, které se týká celé země,“ uvedl Hoyle. Tlaku, aby proti současné podobě programu zasáhl, čelí také starosta Manchesteru Andy Burnham, který je považován za možného budoucího nástupce premiéra Keira Starmera v čele Labouristické strany.

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Případ vůdce gangu zneužívajícího nezletilé

Debatu znovu rozvířil případ Shabira Ahmeda, který byl v roce 2012 odsouzen k 22 letům vězení za sexuální útoky na nezletilé a vedení gangu, jenž dívky omamoval drogami, zneužíval je a obchodoval s nimi. Minulý týden byl propuštěn. Ahmed pochází z Pákistánu a Británie mu odebrala občanství. Londýn ho však podle deníku The Telegraph nemůže vyhostit, a to mimo jiné kvůli 55 let staré právní úpravě a odmítavému postoji pákistánských úřadů.

„Jsme odhodláni udělat vše pro to, abychom deportovali pachatele z řad cizinců. Jsme přesvědčeni, že by v této zemi neměli zůstat. Vyžaduje to ale souhlas země, ze které pocházejí,“ uvedla britská vláda.

Kabinet zvažuje změnu legislativy i zvýšení tlaku na Pákistán, aby propuštěného muže přijal. Mezi možnými opatřeními je omezení vydávání britských víz pákistánským občanům nebo krácení finanční pomoci zemi. Britské úřady zároveň ujišťují, že Ahmed zůstává pod dohledem. Policejní ochranu dostala také jedna z jeho obětí, která trestnou činnost gangu oznámila.

Podobných případů je ale v Británii více. Gangy sexuálně zneužívající nezletilé působily například v Manchesteru, Bristolu nebo Newcastlu. Řada obětí tvrdí, že s nimi úřady dostatečně nekomunikují, a proto nevědí, zda byli pachatelé propuštěni ani kde se nyní nacházejí.

Na svobodě jen pár minut. Britové řeší, jak ulevit přeplněným věznicím
Ilustrační foto

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