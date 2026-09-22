Británie podpoří Saúdy v boji proti hútíům

Velká Británie poskytne Saúdské Arábii omezenou vojenskou podporu v konfliktu s proíránskými džihádistickými povstalci hútíi, oznámil premiér Andy Burnham. Pomoc by se měla podle médií soustředit na poskytnutí možnosti tankovat za letu saúdská bojová letadla na obranných misích. Boje v Jemenu si za dva dny vyžádaly 154 mrtvých, píše agentura AFP.
„Obdrželi jsme žádost od Saúdského království o vojenskou podporu a na doporučení ministra obrany a ministra zahraničních věcí jsem včera (v pondělí) večer této žádosti o obranné tankování za letu vyhověl,“ uvedl Burnham. „Jedná se o časově omezenou dohodu, pokud jde o pomoc, kterou poskytneme, ale budeme ji průběžně vyhodnocovat,“ dodal britský premiér.
Britská podpora Rijádu a snaha udržet Hormuzský průliv otevřený jsou podle premiéra součástí role, kterou Spojené království na Blízkém východě hraje. „Pokud jde o tlak na životní náklady a opatření k zajištění zájmů Británie (…), musíme tyto cesty ponechat otevřené,“ konstatoval Burnham s odkazem na Hormuz a další klíčový průliv Báb al-Mandab.
Ministři zahraničí zemí G7 ve společném prohlášení uvedli, že Írán musí „ukončit vyzbrojování a podporu“ hútíů. Skupina rovněž „co nejdůrazněji“ odsoudila útoky na Saúdskou Arábii a dodala, že nedávná eskalace bojů představuje hrozbu pro regionální i globální energetickou bezpečnost.
„Vyzýváme hútíe, aby okamžitě ukončili veškeré vojenské akce, všechny hrozby a útoky namířené proti civilním lodím a aby se v dobré víře vrátili k politickému procesu,“ uvedli ministři zahraničí Spojeného království, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Spojených států.
Mrtvých a vysídlených rychle přibývá
Počet obětí v Jemenu v posledních dnech rychle roste. „Bilance saúdských úderů, střetů a dělostřelecké palby v provinciích Taíz, Džauf, Maríb a Saada činí 118 mrtvých,“ uvedly podle AFP hútíjské vojenské zdroje, zatímco vládní zdroje hovořily o 36 zabitých vojácích vládních sil.
Organizace OSN odhaduje, že v důsledku náhlého zintenzivnění bojů podél jemenského pobřeží Rudého moře bylo vysídleno už více než 120 tisíc lidí.
Šíitští džihádističtí povstalci nyní ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí v čele s Rijádem válku až do příměří v roce 2022.
Podle odhadů mají džihádisté k dispozici asi 250 tisíc mužů, jemenské síly asi 300 tisíc, uvádí al-Džazíra. Hútíové ale získali v posledních letech řadu řízených střel a balistických střel, drony a bezpilotní námořní prostředky.
Otevření nové fronty
Nová ofenziva povstalců tento měsíc opět uvrhla zemi do občanské války. Hútíové dokázali získat kontrolu nad přístavem Muchá na pevninské části Jemenu, jenž leží jen pár desítek kilometrů od průlivu Báb al-Mandab neboli „Brány slz“.
Džihádisté také oznámili obsazení strategických ostrovů Velký Haníš, které se nacházejí asi 160 kilometrů severně od klíčového průlivu. V mezičase dobyli rovněž ostrov Majún (Perim) ležící přímo uvnitř významné úžiny.
Jemen a Rudé moře se nyní staly druhou frontou ve válce s Íránem. Průliv Báb al-Mandab, jenž představuje vstupní bránu lodní trasy do Suezského průplavu, je sice pro globální energetické trhy méně zásadní než Hormuzský průliv, stále jím proudí nezbytné zboží do celého světa včetně milionů barelů ropy denně. Denně je to za normální situace kolem dvanácti procent globálního obchodu.
Od začátku války s Teheránem nabyl tento průliv většího významu, protože Rijád přes něj přesměroval část svých exportů, aby se tak vyhnul Hormuzu. Současná námořní blokáda Saúdské Arábie ze strany hútíů může ještě více narušit přepravu ropy a dalších klíčových produktů v regionu a způsobit další zdražování na světových trzích.