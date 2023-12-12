Громадська підтримка захисників українського Маріуполя

Українська громадська організація «Серце Азовсталі» зосереджена на підтримці військових, які до травня минулого року захищали місто Маріуполь та металургійний завод «Азовсталь». Більшість потребує допомоги, після важких травм або часткової втрати працездатності. Також організація надає психологічну допомогу родинам полонених та загиблих бійців. Про це в інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук розповіла директорка громадської організації "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова.