Українська громадська організація «Серце Азовсталі» зосереджена на підтримці військових, які до травня минулого року захищали місто Маріуполь та металургійний завод «Азовсталь». Більшість потребує допомоги, після важких травм або часткової втрати працездатності. Також організація надає психологічну допомогу родинам полонених та загиблих бійців. Про це в інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук розповіла директорка громадської організації "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова.
Громадська підтримка захисників українського Маріуполя
Громадська підтримка захисників українського Маріуполя (zdroj: ČT24)
Nevládní podpora obránců ukrajinského Mariupolu
Ukrajinská nevládní organizace Srdce Azovstalu se zaměřuje na podporu vojáků, kteří bránili do loňského května město Mariupol a tamní ocelárny Azovstal. Většina potřebuje pomoc po těžkých poraněních nebo v částečné invaliditě. Psychickou pomoc poskytuje organizace také rodinám zajatých a padlých vojáků. V rozhovoru se spolupracovnicí České televize Vitalijí Tokarčukovou to řekla ředitelka nevládní organizace Srdce Azovstalu Xenia Suchovová.