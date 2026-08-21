Soud otevřel cestu k modernizaci spalovny odpadů v Rybitví

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl odpadové firmě AVE CZ a zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku. Podle soudu je část plánu nezákonná, založená na neaktuálních podkladech a chybných právních úvahách. Společnost žádala zrušení části územního plánu, protože blokoval modernizaci spalovny. Ta je už od roku 2004 mimo provoz, protože nesplňuje environmentální požadavky. AVE CZ ji o dva roky později koupila a usiluje o její znovuotevření.
„Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že odůvodnění napadeného opatření obecné povahy trpí vadami, které způsobují nezákonnost změny č. 1/b. Zejména tím, že jej odpůrkyně založila na neaktuálních podkladech, na nesprávných právních úvahách, a současně na zcela obecných východiscích nutnosti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,“ stojí v rozhodnutí soudu.
Obec Rybitví se chce seznámit s přesným zněním rozhodnutí. „Rozsudek mohl znít různými způsoby, jestli to ruší bez náhrady, jestli to vrací k projednání na krajský soud s nějakým odůvodněním. Další postup budeme řešit s paní starostkou, naší právničkou a zastupitelstvem,“ řekl předseda stavebního výboru obce Rybitví a obecní zastupitel Darek Horník.
Změny v územním plánu
Z územního plánu NSS škrtl například větu, že „zařízení s nadregionálním významem se na území obce Rybitví nepřipouštějí“. Zmizel také výčet, podle kterého náleží k zařízením s nadregionálním významem také odpadové provozy.
Zásah NSS neznamená automatickou „zelenou“ pro modernizaci a provoz spalovny. Soud však odstranil překážku, kterou územní plán představoval. Spalovna je mimo provoz od roku 2004, protože její technologie přestala vyhovovat tehdejším environmentálním požadavkům. Firma areál koupila v roce 2006 s cílem spalovnu modernizovat a znovu provozovat.
Už v roce 2011 NSS zrušil část tehdejšího územního plánu Rybitví, která nakládání s odpady v areálu prakticky zakazovala. Soud tehdy mimo jiné řekl, že takový zásah do vlastnického práva nebyl dostatečně odůvodněný veřejným zájmem.
V prosinci 2024 Rybitví přijalo novou změnu územního plánu. Na ploše spalovny sice zachovalo možnost nakládání s odpady, zároveň však připustilo jen provoz lokálního charakteru na základě již vydaných historických povolení z let 1985 až 1997. Vzhledem k tomu, že spalovna už podle nich nemůže kvůli zastaralé technologii fungovat, regulace fakticky znemožnila její modernizaci a obnovení provozu, uvedl NSS.
„Pro jakoukoliv obnovu provozu spalovny je nutná modernizace její technologie a s tím spojené stavební úpravy. Jakákoliv žádost o povolení záměru týkajícího se zařízení pro spalování odpadů by však byla zamítnuta pro rozpor s územním plánem,“ popsal situaci NSS.
Rybitví proti spalovně bojuje více než dvacet let. Společnost AVE CZ má od roku 2023 kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Spalovna má zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.