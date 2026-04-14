Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Firma AVE CZ neuspěla u soudu ve sporu o územní plán obce Rybitví na Pardubicku. Společnost žádala jeho zrušení a změnu tak, aby územní plán neblokoval zamýšlenou modernizaci spalovny odpadů. Proti rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích podá společnost kasační stížnost.

„Rozsudek nás překvapil. A to zejména proto, že Nejvyšší správní soud ze stejných důvodů zrušil předchozí územní plán obce už v roce 2011. Vyčkáme na písemné odůvodnění a podáme kasační stížnost, jsme přesvědčeni, že právo a dosavadní judikatura jsou na naší straně,“ míní mluvčí společnosti Milan Tománek.

Zástupce Rybitví z rozhodnutí naopak těší, ale jsou si vědomi, že ještě není konec. Proti spalovně bojuje obec dvacet let. Firma AVE CZ vlastní odstavenou spalovnu od roku 2006. Chce ji zmodernizovat a likvidovat tam až dvacet tisíc tun nebezpečných odpadů. Nová změna územního plánu to ale nepovoluje.

„Nezastírám radost, ale s velkou pokorou. Nicméně jsme spokojení, že soud nám nezrušil náš územní plán. Jsou tam dva dílčí body, které soud zrušil, ale my v tom nevidíme problém,“ řekla starostka Eva Šmeralová (Sdružení Pro Rybitví).

Rybitví navrhuje investorovi, aby místo spalovny postavil bateriové úložiště. Ten se ale chce držet původního plánu
Stará spalovna v Rybitví

Obec změnila územní plán v roce 2010, o rok později ho ale zrušil soud. Novou změnu územního plánu schválila loni. V ní umožňuje provoz spalovny, ale v takovém rozsahu, v jakém byl při uzavření v roce 2004, kdy spalovnu odstavila firma Synthesia.

„Může zde být zařízení pro likvidaci odpadů lokálního charakteru s vydanými povoleními, konkrétně spalovna nebezpečných odpadů, která byla součástí čistírny odpadních vod a sloužila ke spalování čistírenských kalů vznikajících přímo v sousedství. Pro nás jde o významný úspěch,“ upřesnil předseda stavebního výboru obce Rybitví a zastupitel Darek Horník.

Nespokojené AVE CZ

AVE CZ vyjádřilo nespokojenost a plánuje už zmíněnou kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Od roku 2023 má kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí EIA a připravuje integrované povolení.

„Tento případ zároveň ilustruje něco, o čem by se mělo mluvit nahlas: že investor může dostat zapravdu u Nejvyššího správního soudu i ministerstva, a přesto strávit dvacet let v řízeních, aniž by cokoliv postavil. To je prostředí, které zahraničním i domácím investorům vysílá velmi špatný signál,“ tvrdí mluvčí firmy AVE CZ Tománek.

