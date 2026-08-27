Video„Neskákej mi pod kola.“ Žlutá silueta a nápis mají varovat chodce


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ve spolupráci s BESIP, Policií ČR a dalšími partnery připravil novou bezpečnostní akci s názvem „Neskákej mi pod kola“. Kampaň upozorňuje na nebezpečí srážek tramvají s chodci. V hlavním městě se od začátku roku stalo na padesát takových případů, při jednom z nich zemřela mladá dívka. V Brně už jsou letos oběti čtyři. „I minimální rychlost dokáže člověka odhodit o dva, tři metry,“ upozorňuje pražský koordinátor BESIP Oldřich Kasl. Žlutá silueta a nápis mají chodce varovat například na kolejišti u stanice Hradčanská, kde tramvaj nedávno srazila ženu s dítětem v kočárku. Událost naštěstí neskončila tragédií.

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Video„Neskákej mi pod kola.“ Žlutá silueta a nápis mají varovat chodce

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ve spolupráci s BESIP, Policií ČR a dalšími partnery připravil novou bezpečnostní akci s názvem „Neskákej mi pod kola“. Kampaň upozorňuje na nebezpečí srážek tramvají s chodci. V hlavním městě se od začátku roku stalo na padesát takových případů, při jednom z nich zemřela mladá dívka. V Brně už jsou letos oběti čtyři. „I minimální rychlost dokáže člověka odhodit o dva, tři metry,“ upozorňuje pražský koordinátor BESIP Oldřich Kasl. Žlutá silueta a nápis mají chodce varovat například na kolejišti u stanice Hradčanská, kde tramvaj nedávno srazila ženu s dítětem v kočárku. Událost naštěstí neskončila tragédií.
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