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Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ve spolupráci s BESIP, Policií ČR a dalšími partnery připravil novou bezpečnostní akci s názvem „Neskákej mi pod kola“. Kampaň upozorňuje na nebezpečí srážek tramvají s chodci. V hlavním městě se od začátku roku stalo na padesát takových případů, při jednom z nich zemřela mladá dívka. V Brně už jsou letos oběti čtyři. „I minimální rychlost dokáže člověka odhodit o dva, tři metry,“ upozorňuje pražský koordinátor BESIP Oldřich Kasl. Žlutá silueta a nápis mají chodce varovat například na kolejišti u stanice Hradčanská, kde tramvaj nedávno srazila ženu s dítětem v kočárku. Událost naštěstí neskončila tragédií.