Soud dal exhejtmanovi Šulcovi podmínku v kauze ROP Severozápad

Odvolací soud v úterý uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje a exposlanci ODS Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít muž na čtyři roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné.
Odvolací senát pražského vrchního soudu nyní k podmíněnému trestu potvrdil peněžitý trest 300 tisíc korun a pětiletý zákaz činnosti. Má také nahradit Ústeckému kraji škodu zhruba 170 tisíc korun. Předseda senátu Michal Hodoušek v odůvodnění rozsudku prohlásil, že ústecký krajský soud při posuzování Šulcova případu postupoval správně a nijak nepochybil. Pouze nezohlednil dobu, která od spáchání skutku uběhla.
Šulc byl původně souzen s dalšími bývalými politiky a podnikateli z Ústeckého a Karlovarského kraje, pak ale soud jeho věc vyloučil k samostatnému projednání kvůli zdravotním důvodům. Bývalý hejtman měl podle zprávy mozkovou příhodu, špatně chodí i komunikuje. Má i další zdravotní problémy. Z úterního odvolacího jednání se omluvil. Nad ostatními spoluobžalovanými zatím verdikt nepadl.
Případ rozdělování evropských dotací
Případ ROP Severozápad se týká rozdělování evropských dotací od května 2008 do září 2011. Šulc se jako tehdejší předseda výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnierz, který byl za machinace při rozdělování evropských dotací opakovaně odsouzen a zpovídá se i v rozsáhlé kauze podvodů. Spolu s dalšími obžalovanými podle státního zástupce zmanipuloval evropské dotace za čtrnáct miliard korun.
V dosud projednávané kauze ROP Severozápad se více než dvě desítky lidí zpovídají z trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, z vydírání a dalších. Dva z obžalovaných vyjádřili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ostatní vinu odmítají.
Kušnierz nejprve spolupracoval s policií, posléze u soudu řekl, že to bylo pod tlakem. Za hlavní aktéry organizované zločinecké skupiny obžaloba označila podnikatele a bývalého politika Alexandra Nováka a podnikatele Daniela Ježka.
Mezi obžalovanými jsou bývalí sociálnědemokratičtí hejtmani Ústeckého kraje Jana Vaňhová a Karlovarského kraje Josef Novotný, bývalí náměstci ústecké hejtmanky Pavel Kouda a Arno Fišera, bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Vráblík, někdejší primátor Mostu Vladimír Bártl, několik hodnotitelů projektů a další lidé.
Kauza je mimořádná svým rozsahem i počtem obžalovaných, spis má několik tisíc stran.
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