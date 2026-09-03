Průměrná mzda stoupla na 51 966 korun


3. 9. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziročně o 6,4 procenta na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Při zohlednění inflace, která činila dvě procenta, mzda reálně vzrostla o 4,3 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká,“ přiblížila vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. V této oblasti činil nárůst 16,6 procenta na 40 387 korun.

Naopak nejnižší růst 0,2 procenta na 36 036 korun zaznamenali statistici v takzvaných ostatních činnostech, a pak v těžbě a dobývání, kde mzdy stouply o 2,2 procenta na 52 817 korun.

Rozdíl mezi odvětvími je skoro trojnásobný

Nejvyšší průměrná mzda byla v druhém kvartálu i nadále v informačních a komunikačních činnostech, kde činila 90 948 korun. Následovalo peněžnictví a pojišťovnictví s 90 808 korunami. Nejnižší mzdy byly stále v ubytování, stravování a pohostinství, kde činily 30 394 korun.

Nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů pobírají pracovníci v Praze, a to 66 459 korun. V hlavním městě byl také nejvyšší nominální růst, a to 3874 korun. Naopak nejméně vydělávají lidé v Karlovarském kraji s průměrem 44 476 korun. Nejnižší nominální růst zaznamenal Zlínský kraj, kde činil 2311 korun.

Počet zaměstnanců v Česku meziročně stoupl na 4,06 milionu lidí, tedy o 0,7 procenta. Objem mezd se zvýšil o 7,1 procenta.

Proti prvnímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve druhém kvartálu po očištění od sezonních vlivů 1,6 procenta. Statistici zpřesnili údaje o průměrné mzdě za první tři měsíce letoška, která podle aktuálních údajů činila 49 328 korun.

Statistici od letoška nezveřejňují údaje o takzvaném mediánu, tedy střední hodnotě mezd. Důvodem je to, že loni skončil datový zdroj, který tyto údaje modeloval, a nový zatím nebyl zprovozněn.

Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024, předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen se v tuzemsku zvedá průměrná mzda vytrvale od začátku roku 2014.

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