Místo Olbrachtovy Ryšánka. Pražská rada schválila změny v názvech stanic metra D


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stanice budované linky metra D, dosud pracovně nazývané Náměstí Bratří Synků a Olbrachtova, se budou jmenovat Nusle a Ryšánka. Dnes to schválili pražští radní. Další tři navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, vedení města neschválilo. Zůstanou tak v dosud užívané podobě, stejně jako stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš. Linka metra D v budoucnu propojí Písnici s náměstím Míru.

Radní odmítli navržené názvy Tempo pro Nové Dvory, Sídliště Písnice namísto Písnice a Prameny pro Depo Písnice. Diskusi o pojmenování stanic metra linky D odstartoval loni návrh na změnu názvu stanice Olbrachtova. Kritikům se nelíbilo, že měla nést název po novináři a spisovateli Ivanu Olbrachtovi, který byl komunistou a po druhé světové válce se aktivně účastnil nástupu komunistické strany k moci.

Následně se přejmenováním opakovaně zabývala místopisná komise, která posuzuje pojmenování ulic a dalších veřejných míst v metropoli a následně podává doporučení radě města. Radní je finálně schvalují.

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Výstavba metra linky D

První část linky má být v provozu v roce 2032

Stavba první části linky D mezi Pankrácí a Olbrachtovou (nyní Ryšánkou) začala v roce 2022. První část mezi Pankrácí a Novými Dvory by měla být zprovozněna ve druhé polovině roku 2032, jezdit na ní budou automatické vlaky. Pokud by DPP stihl do té doby postavit stanice, mohla by linka od začátku jezdit až do Libuše či Písnice.

Na stavbu první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou měl hned navazovat druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, který zahrnuje i ražbu tunelů až do Písnice. Jeho příprava se však zdržela o více než 2,5 roku kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Stavba začala až koncem letošního června. V září letošního roku plánuje dopravní podnik vypsat zakázku na vybudování stanic Libuš a Depo Písnice.

Vedle úseku z Pankráce do Písnice je v přípravě prodloužení linky z Pankráce na náměstí Míru a výhledově město plánuje vedení metra D až na náměstí Republiky.

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