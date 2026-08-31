Denní teploty budou tento týden kolem 23 stupňů, pršet by mělo jen ojediněle

Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek. V pondělí dopoledne může zapršet, poté ale ve zbytku týdne budou srážky spíše ojedinělé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu způsobí, že obecně bude méně srážek a občas i oblačnosti na jihu území než na severu, kde přece jen bude větší vliv frontálních systémů. Pro většinu dní tedy platí, že se častěji přeháňky nebo déšť vyskytnou na severu nebo severovýchodě území, jinde se pravděpodobně objeví jen ojediněle,“ uvedl ČHMÚ.
V pondělí ráno a dopoledne meteorologové očekávají zataženo s deštěm, lokálně se mohou objevit bouřky. „Aktuálně je na většině území oblačno nebo zataženo, zmenšená oblačnost je na východě Čech. Jedná se o oblačnost se zvlněnou studenou frontou, která přes naše území začíná postupovat od jihozápadu.
První přeháňky a ojedinělé bouřky se vyskytovaly na jihu Čech a postupují přes Vysočinu na západ Moravy. Ale to hlavní je to, co teď postupuje na západ Čech z Německa. Na čele tohoto bouřkového systému se vyskytují velmi silné nárazy větru a také přívalový déšť,“ popsal krátce před 6:30 meteorolog ČT Eduard Novotný.
Postupně však bude od západu oblačnosti a srážek ubývat. Na Moravě a ve Slezsku by ale podle Novotného mohlo pršet i odpoledne. Denní teploty budou mezi 22 a 26 stupni, na jihovýchodě a východě území až 28 stupňů.
V následujících dnech budou přeháňky jen ojedinělé. Noční teploty se budou většinou držet nad deseti stupni, v druhé polovině týdne mohou být i kolem patnácti stupňů. Denní teploty budou postupně mírně stoupat od 20 až 24 stupňů v úterý po 23 až 27 stupňů v pátek. Na jihu Moravy může být o několik stupňů tepleji. Podobné počasí by mohlo být i o víkendu.