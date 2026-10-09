SOUHRN: Zásadní události pátku 9. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 9. října 2026.

Začaly volby do zastupitelstev obcí a Senátu

Voliči v pátek a v sobotu rozhodují o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující čtyři roky. K volbám oproti původním předpokladům dorazil i prezident Petr Pavel. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napovědí, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Lidé mohou v pátek hlasovat do 22:00. Možnost volit budou mít i v sobotu od osmi do čtrnácti hodin.

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Začaly volby do zastupitelstev obcí a Senátu
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Státy EU schválily cenový strop povolenek pro silniční dopravu a budovy

Členské státy EU v pátek finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability (MSR). To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí dvacátým dnem po zveřejnění.

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Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička a soudkyně Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil norský Nobelův výbor. V minulosti byla vysokou komisařkou OSN pro lidská práva a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Pillayová v děkovném proslovu odsoudila útoky na mezinárodní právo a varovala před návratem vlády z pozice síly. Laureátce už blahopřáli šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i zástupci OSN, naopak Izrael ocenění právničky kritizuje.

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Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová
Navi Pillayová na snímku z roku 2022


Agent ICE v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem

Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem. Muž přežil a byl převezen do nemocnice, chlapec nebyl zraněn. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že šlo o „cílenou policejní akci“ kvůli jeho zatčení, kritici a místní politici ji však odsoudili jako ukázku nebezpečné imigrační politiky Trumpovy administrativy. Informovala o tom v noci na pátek agentura AP.

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Agent ICE v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem
Zadržení muže agenty ICE v New Yorku, 8. 10. 2026


Pražská Vídeňská ulice je opět průjezdná. Uvázlou vrtnou soupravu odvezli

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze byl obnoven po uzavírce trvající od středy, kdy pod železničním mostem uvázl kamion s vrtnou soupravou. Tu se v pátek ráno podařilo odvézt, sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podvalník se soupravou zpod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i tři vyprošťovací tanky. Odhad celkové škody je několik desítek milionů korun, uvedla policie.

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Pražská Vídeňská ulice je opět průjezdná. Uvázlou vrtnou soupravu odvezli
Vyprošťování vrtné soupravy ve Vídeňské ulici v Praze, 8. 10. 2026


Labouristé uspěli v doplňovacích volbách v Londýně proti šéfovi Zelených

Kandidátka Labouristické strany premiéra Andyho Burnhama zvítězila ve čtvrtečních doplňovacích volbách do britské Dolní sněmovny v londýnském obvodu Holborn a St Pancras, informovala agentura Reuters. Křeslo, které uvolnil bývalý lídr labouristů a někdejší premiér Keir Starmer, získala Sagal Abdiová-Waliová se ziskem 45 procent hlasů. Porazila tak šéfa levicových Zelených Zacka Polanského, který považoval volby za klíčové. Ten obdržel 33 procent hlasů.

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Labouristé uspěli v doplňovacích volbách v Londýně proti šéfovi Zelených
Sagal Abdiová-Waliová z Labouristické strany po vítězství v doplňovacích volbách v londýnském obvodu Holborn a St Pancras, 9. října 2026


Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon

Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu třináct lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě, informovala s odvoláním na vyjádření Pentagonu agentura AP. Podle ní jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let. Ministr obrany Pete Hegseth už dříve řekl, že poprava má být veřejná.

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Vojenská poprava střelce z Fort Hoodu bude přenášena živě, oznámil Pentagon
Pete Hegseth


Za padesát let zmizely tři čtvrtiny volně žijících obratlovců

Populace volně žijících obratlovců klesly v letech 1970 až 2022 v průměru o 73 procent. Největšími hrozbami pro tyto živočichy jsou ztráta a degradace stanovišť, nadměrné využívání přírodních zdrojů, klimatická změna, znečištění, invazní druhy nebo nemoci. Nejhůře jsou na tom sladkovodní populace živočichů, které poklesly průměrně o 85 procent. Vyplývá to ze Zprávy o stavu planety 2026 (Living Planet Report).

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Za padesát let zmizely tři čtvrtiny volně žijících obratlovců
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Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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