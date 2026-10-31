SOUHRN: Zásadní události soboty 31. října


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 31. října 2026.

Nawrocki vyzval k obnovení právního pořádku, protest pokračuje

V Polsku graduje spor o ústavní soud. Část soudců spojených s vládou Donalda Tuska oznámila, že dosavadnímu předsedovi a jeho zástupci pozastavila výkon funkce. Ti to ale odmítají uznat a opozice mluví o nezákonném převzetí instituce. Prezident Karol Nawrocki zrušil návštěvu Senegalu a po návratu do země vstoupil do budovy soudu, načež se s vládními nominanty dostal do potyčky. Před sídlem instituce se protestuje. Nawrocki prohlásil, že došlo k porušení ústavního pořádku, a svolal na sobotu schůzku předsedů parlamentních skupin.

Více k tématu
Nawrocki vyzval k obnovení právního pořádku, protest pokračuje
Policisté střeží vstup do polského Ústavního soudu ve Varšavě, 31. října 2026


Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš

Ministerstvo financí připravuje návrh financování médií veřejné služby, podle kterého by peníze na jejich provoz nešly přímo ze státního rozpočtu, jak bylo dosud v plánu, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Televizní a rozhlasové poplatky by podle něj zůstaly zachovány na dobrovolné bázi, řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Sdělil také, že koalice nebude ve druhém čtení návrhu na zrušení poplatků ve sněmovně omezovat diskusi.

Více k tématu
Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš
Andrej Babiš (ANO)


Ve Francii se třetí víkend v řadě demonstrovalo, účast byla slabší

Třetí sobotu v řadě ve Francii na několika místech pokračovaly demonstrace proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Protestů v poslední říjnový den se podle francouzského ministerstva vnitra zúčastnilo na 320 tisíc lidí, uvedlo dle agentury AFP. Jde o pokles oproti minulé sobotě. Akce byly převážně poklidné, v několika francouzských městech včetně Toulouse, Marseille či Paříže ale vypukly potyčky, napsala AFP.

Více k tématu
Ve Francii se třetí víkend v řadě demonstrovalo, účast byla slabší
Demonstrace proti rostoucím životním nákladům a stavu školství v Paříži


Evakuovaní z ukrajinských Olešek jsou zpátky ve vlasti, potvrdil Zelenskyj

Evakuovaní obyvatelé ukrajinského města Olešky, které okupují ruské síly, dorazili na území kontrolované Ukrajinou, potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle dřívějších informací evakuovaní cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali třemi letadly do Běloruska, kde přestoupili do autobusů a zamířili na Ukrajinu.

Více k tématu
Evakuovaní z ukrajinských Olešek jsou zpátky ve vlasti, potvrdil Zelenskyj
Návrat lidí z okupovaných Olešek na ukrajinské území
Kontext
Statisíce Ukrajinců jsou bez proudu, Kyjev zasáhl ruský závod na raketové palivo
Následky ruského útoku v Charkovské oblasti


Soudkyně zakázala Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům

Americká federální soudkyně nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. Informoval o tom server NBC News.

Více k tématu
Soudkyně zakázala Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům
Americký prezident Donald Trump během předvolební kampaně


Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

Spoléhání se na umělou inteligenci (AI) při sběru hub může mít fatální následky. Lékaři z pražského IKEMu varují před chybovostí mobilních aplikací na rozeznávání jedovatých hub. Toxikologické informační středisko (TIS) hlásí častější konzultace spojené s podezřením na otravu, jejich počet meziročně vzrostl o 67 procent. Letos zatím pracovníci odbavili 546 telefonátů.

Více k tématu
Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI
Ilustrační foto: muchomůrka zelená

Výběr redakce

Nawrocki vyzval k obnovení právního pořádku, protest pokračuje

Nawrocki vyzval k obnovení právního pořádku, protest pokračuje

02:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ve Francii se třetí víkend v řadě demonstrovalo, účast byla slabší

Ve Francii se třetí víkend v řadě demonstrovalo, účast byla slabší

před 2 hhodinami
Statisíce Ukrajinců jsou bez proudu, Kyjev zasáhl ruský závod na raketové palivo

Statisíce Ukrajinců jsou bez proudu, Kyjev zasáhl ruský závod na raketové palivo

před 4 hhodinami
Dušičky připomínají vděčnost za ty, kteří tu byli před námi, říká biskup Holub

VideoDušičky připomínají vděčnost za ty, kteří tu byli před námi, říká biskup Holub

před 6 hhodinami
Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš

Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš

před 6 hhodinami
Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

před 10 hhodinami
Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

před 11 hhodinami
Sněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

VideoSněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 31. října 2026.
před 59 mminutami

Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš

Ministerstvo financí připravuje návrh financování médií veřejné služby, podle kterého by peníze na jejich provoz nešly přímo ze státního rozpočtu, jak bylo dosud v plánu, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Televizní a rozhlasové poplatky by podle něj zůstaly zachovány na dobrovolné bázi, řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Sdělil také, že koalice nebude ve druhém čtení návrhu na zrušení poplatků ve sněmovně omezovat diskusi.
před 6 hhodinami

O čem plánujeme informovat v sobotu 31. října

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 30. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 30. října 2026.
včera v 18:29

Ruský list Novaja gazeta končí. Odůvodnil to tlakem úřadů

Opoziční ruské médium Novaja gazeta po více než třech desetiletích existence oznámilo svůj konec. Odůvodnilo to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř třicet let.
včeraAktualizovánovčera v 16:37

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 29. října 2026.
29. 10. 2026

Studenti vyhlásili stávku kvůli rušení poplatků pro ČT a ČRo

Platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou, vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku. Tento krok přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií. Na podporu ČT a ČRo se konaly akce v Brně, Plzni či Hradci Králové.
28. 10. 2026Aktualizováno28. 10. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 28. října 2026.
28. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

před 11 hhodinami
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

včera v 07:30
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026