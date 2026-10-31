SOUHRN: Zásadní události soboty 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 31. října 2026.
Nawrocki vyzval k obnovení právního pořádku, protest pokračuje
V Polsku graduje spor o ústavní soud. Část soudců spojených s vládou Donalda Tuska oznámila, že dosavadnímu předsedovi a jeho zástupci pozastavila výkon funkce. Ti to ale odmítají uznat a opozice mluví o nezákonném převzetí instituce. Prezident Karol Nawrocki zrušil návštěvu Senegalu a po návratu do země vstoupil do budovy soudu, načež se s vládními nominanty dostal do potyčky. Před sídlem instituce se protestuje. Nawrocki prohlásil, že došlo k porušení ústavního pořádku, a svolal na sobotu schůzku předsedů parlamentních skupin.
Ministerstvo chystá návrh, podle něhož by za ČT a ČRo lidé platili dobrovolně, řekl Babiš
Ministerstvo financí připravuje návrh financování médií veřejné služby, podle kterého by peníze na jejich provoz nešly přímo ze státního rozpočtu, jak bylo dosud v plánu, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Televizní a rozhlasové poplatky by podle něj zůstaly zachovány na dobrovolné bázi, řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Sdělil také, že koalice nebude ve druhém čtení návrhu na zrušení poplatků ve sněmovně omezovat diskusi.
Ve Francii se třetí víkend v řadě demonstrovalo, účast byla slabší
Třetí sobotu v řadě ve Francii na několika místech pokračovaly demonstrace proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Protestů v poslední říjnový den se podle francouzského ministerstva vnitra zúčastnilo na 320 tisíc lidí, uvedlo dle agentury AFP. Jde o pokles oproti minulé sobotě. Akce byly převážně poklidné, v několika francouzských městech včetně Toulouse, Marseille či Paříže ale vypukly potyčky, napsala AFP.
Evakuovaní z ukrajinských Olešek jsou zpátky ve vlasti, potvrdil Zelenskyj
Evakuovaní obyvatelé ukrajinského města Olešky, které okupují ruské síly, dorazili na území kontrolované Ukrajinou, potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle dřívějších informací evakuovaní cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali třemi letadly do Běloruska, kde přestoupili do autobusů a zamířili na Ukrajinu.
Soudkyně zakázala Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům
Americká federální soudkyně nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. Informoval o tom server NBC News.
Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI
Spoléhání se na umělou inteligenci (AI) při sběru hub může mít fatální následky. Lékaři z pražského IKEMu varují před chybovostí mobilních aplikací na rozeznávání jedovatých hub. Toxikologické informační středisko (TIS) hlásí častější konzultace spojené s podezřením na otravu, jejich počet meziročně vzrostl o 67 procent. Letos zatím pracovníci odbavili 546 telefonátů.