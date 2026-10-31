Evakuovaní z ukrajinských Olešek přistáli v Bělorusku, nyní zamíří do vlasti

Tři letadla přepravující evakuované obyvatele města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Gomel, informovala podle Reuters běloruská státní tisková agentura Belta. Evakuovaní, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly právě do Běloruska a nyní se mají přesunout na Ukrajinu.
Evakuaci umožnilo několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Příměří má kromě evakuace za cíl dopravit do odříznutého města humanitární pomoc. Jde o první takový počin za celou dobu této války, napsala agentura Reuters.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území.
Ukrajina se brání ruské invazi od roku 2022. Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace.
Město sužuje nedostatek jídla, léků a pitné vody. V Oleškách dříve žilo na 24 tisíc obyvatel. Do nynější evakuace tam podle některých zdrojů zůstalo méně než dva tisíce lidí.