Statisíce Ukrajinců jsou bez proudu, Kyjev zasáhl ruský závod na raketové palivo

Noční ruské dronové útoky připravily na Ukrajině o elektřinu statisíce lidí. V Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden, pět zraněných pak hlásí Charkovská oblast. Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské dronové údery připravily o život dva lidi v Brjanské oblasti, na kterou údajně mířily desítky bezpilotních prostředků, píše agentura Reuters. Ukrajinský generální štáb oznámil, že obranné síly zasáhly pomocí střel Neptun a dronů závod na výrobu raketového paliva ve městě Kamensk-Šachtinskij v ruské Rostovské oblasti. Poškozeny byly čtyři výrobní haly.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že ruské drony v noci zaútočily na energetickou infrastrukturu a přerušily dodávky elektřiny pro zhruba 280 tisíc ukrajinských rodin v Kyjevské a Dněpropetrovské oblasti.
„Ruské údery vytvořily obtížnou situaci v dodávkách elektřiny,“ napsal prezident na telegramu. „Svět vidí, že Rusko každý den záměrně cílí na civilní infrastrukturu. Každý, kdo nechce, aby se tato ruská eskalace šířila dál do Evropy, musí pomáhat Ukrajině,“ dodal.
Rusko v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti provedlo více než dvacet dronových útoků. Údery poškodily infrastrukturu v Dnipru i dalších částech Dněpropetrovské oblasti. Zasáhly mimo jiné soukromý dům a blíže nespecifikovaný průmyslový objekt, uvedl na telegramu šéf oblastní správy Oleksandr Hanža.
Ruské síly v noci zasáhly také Charkov, kde zranily pět lidí. „Proudový dron Šáhed zasáhl Osnovjanskou čtvrť v Charkově. V místě zásahu vypukl požár,“ informoval podle webu Ukrajinska pravda starosta Ihor Těrechov. Dodal, že poškozen byl dům, kde utrpělo zranění několik osob, a dalších deset obytných budov.
Úder na ruskou továrnu na palivo
Ukrajinský generální štáb v sobotu potvrdil, že obranné síly udeřily na továrnu na pevné raketové palivo používané v raketometech ve městě Kamensk-Šachtinskij v ruské Rostovské oblasti. Poškozeny byly čtyři výrobní haly.
Na úderu se podílely dronové jednotky spolu s raketovým vojskem a dělostřelectvem, které nasadily pobřežní protilodní raketové systémy Neptun ukrajinského námořnictva. Potvrzen byl požár ve skladu hotových výrobků a poškození čtyř výrobních hal závodu, napsala Ukrajinska pravda.
Obranné síly zasáhly také čtyři logistické sklady ruské armády poblíž Charcyzku a Dokučajevsku v Doněcké oblasti, Novovasylivky v Záporožské oblasti a Novoajdaru v Luhanské oblasti. Kyjev dále udeřil pomocí dronů na rafinerii v Ufě v ruské Baškortostánské republice. V ropné rafinerii Bašněfť-Novoil vypukl požár.
Prodloužení zákazu vývozu nafty
Kvůli opakovaným ukrajinským útokům na rafinerie se Ruská federace potýká s nedostatkem paliv a růstem jejich cen. Podle Reuters Moskva opět prodloužila až do konce ledna příštího roku zákaz vývozu nafty, který se vztahuje na výrobce tohoto paliva. Moskva se dříve tento měsíc dohodla s Washingtonem na exportu určitého objemu nafty do USA.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotní ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Ruské federaci.
Obě strany tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.