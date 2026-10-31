Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

Spoléhání se na umělou inteligenci (AI) při sběru hub může mít fatální následky. Lékaři z pražského IKEMu varují před chybovostí mobilních aplikací na rozeznávání jedovatých hub. Toxikologické informační středisko (TIS) hlásí častější konzultace spojené s podezřením na otravu, jejich počet meziročně vzrostl o 67 procent. Letos zatím pracovníci odbavili 546 telefonátů.
„Konkrétně na našem oddělení byl hospitalizován pacient, který požil smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou, protože ji aplikace doporučila jako jedlou houbu,“ přibližuje Eva Kieslichová, přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEMu jeden z příkladů, kdy nové technologie nezafungovaly jako dobrý rádce.
Září a říjen jsou hlavní houbařskou sezonou, se kterou je spojené i největší množství otrav způsobených záměnou jedlé houby za jedovatou. Do pražského IKEMu se tak dostávají pacienti v kritickém stavu se selháním jater či ledvin.
Zatímco v předchozích letech v tomto období hospitalizovali v průměru pět lidí ročně, letos zatím takto těžký případ řešit nemuseli. Před použitím AI pro vyhodnocení jedlosti houby však varují.
Víc AI, víc konzultací na toxikologii
Na telefonní lince TIS, která je v provozu 24 hodin denně, během letošního září a října zaznamenali výrazný nárůst počtu telefonátů. „Konzultovali jsme 546 případů otravy nebo podezření na otravu houbami. Ve stejném období v minulém roce to bylo 326 konzultací,“ potvrdila vedoucí lékařka TIS Kateřina Kotíková.
Podle ní je zajímavé, že houbaři se nově obrací na umělou inteligenci s dotazy jak v případě rozeznávání hub, tak i se samotnou konzultací, jak otravu houbami poznat.
Podle Kotíkové u většiny letošních konzultací vše obešlo bez následných vážnějších zdravotních problémů. Ve 479 případech šlo jen o lehké potíže, v 67 se ale projevily příznaky (otravy) – závažnou otravu muchomůrkou zelenou středisko nicméně v letošní sezoně nezaznamenalo.