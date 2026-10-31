Ve Francii pokračují třetím víkendem demonstrace, podle ministerstva poklidně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Třetí sobotu v řadě ve Francii na řadě míst pokračují demonstrace proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Protestů v poslední říjnový den se podle francouzského ministerstva vnitra účastní asi patnáct tisíc lidí, uvedlo dle agentury AFP. Situace je podle resortu celkově klidná, zatčeno bylo na 27 osob.

Policie zaznamenala po celé Francii na 65 protestních akcí, kterých se ke 14:00 (SEČ) účastnilo na patnáct tisíc lidí. V sobotu 24. října se podle ministerstva do protestů zapojilo 37 tisíc lidí na 108 akcích a v sobotu 17. října to bylo 67 tisíc účastníků na 198 akcích.

Policie 31. října podle ministerstva ke 14:00 (SEČ) zadržela 27 lidí, zatímco 24. října jich bylo 217.

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Ve Francii se tentokrát celostátní den demonstrací vedle protestu proti vysokým životním nákladům koná také na obranu veřejných svobod. Hnutí žlutých vest, které k demonstracím vyzvalo, tak reaguje i na situaci před týdnem, kdy úřady množství pochodů zakázaly kvůli obavě z násilností a rabování.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Po celé Francii má na pochody stejně jako minulou sobotu dohlížet na 70 tisíc policistů a četníků. Ministr vnitra Laurent Nuňez řekl, že tento den „představuje velmi vysoké riziko pro veřejný pořádek“ a že radikální levicové skupiny na internetu opět vyzývají k násilnostem při povolených protestech.

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