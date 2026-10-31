Soudkyně zakázala Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká federální soudkyně nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. Informoval o tom server NBC News.

Volby v polovině prezidentského funkčního období 3. listopadu rozhodnou o rozložení sil v Kongresu, v jehož obou komorách, tedy Sněmovně reprezentantů a Senátu, mají nyní republikáni těsnou většinu. Ačkoliv několik klání bude zřejmě těsných, podle průzkumů by opoziční demokraté mohli ovládnout Sněmovnu reprezentantů a mají skutečnou šanci zajistit si většinu i v Senátu, napsala agentura Reuters.

Trumpova administrativa zaujala tvrdý přístup k dohledu nad volbami, například tlakem na státy, aby poskytly údaje o registraci voličů. Zároveň uvedla, že k zajištění bezpečnosti voleb a důvěry veřejnosti v hlasování jsou zapotřebí přísnější opatření.

Překročení pravomocí

Kalifornská soudkyně Trina Thompsonová v souvislosti s žalobou podanou odbory volebních pracovníků a některými dalšími skupinami ale v pátek (v noci na sobotu SEČ) rozhodla, že vláda překročila své pravomoci, když začala hrozit trestním stíháním státních a okresních úředníků, kteří nespolupracují s iniciativami Trumpovy administrativy souvisejícími s volbami.

V osmistránkovém nařízení Thompsonová, kterou jmenoval bývalý demokratický prezident Joe Biden, zakázala jakékoliv jednání, které by mohlo „ohrožovat, zastrašovat nebo nutit státní či místní volební úředníky či pracovníky, aby zastavili zpracování hlasovacích lístků jakéhokoli registrovaného voliče pouze na základě toho, že daný hlasovací lístek patří osobě, o které (administrativa) tvrdí, že není oprávněna volit“.

Vyšetřování či impeachment. Demokraté chtějí po volbách využít síly Kongresu
Demokrat Hakeem Jeffries, 30. září 2026

Nařízení navazuje na snahy přimět státy Washington a Kalifornii, aby vyřadily hlasovací lístky, o nichž vláda tvrdí, že je mohly odevzdat osoby bez občanství. Odvolací soud v Kalifornii tento týden rozhodl proti vládě; případ ve státě Washington je zatím v řízení.

„Ačkoli žalovaní tvrdí, že jejich kroky mají za cíl zabránit nezákonnému hlasování osob bez občanství, jejich jednání s největší pravděpodobností povede k narušení průběhu voleb a k zbavení volebního práva oprávněných voličů,“ uvedla Thompsonová.

Nařízení platí do 16. listopadu, tedy téměř dva týdny po dni voleb. Ministerstvo spravedlnosti se k němu bezprostředně nevyjádřilo. Trump ale v minulosti šířil nepravdivá tvrzení o volbách, včetně toho, když odmítl uznat svou porážku v prezidentských volbách v roce 2020, kdy jej porazil jeho demokratický soupeř Biden.

Trump se znovu pokouší omezit nabývání amerického občanství narozením
Donald Trump během slavnostního podpisu nových exekutivních příkazů

Výběr redakce

Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

Aplikace označila jedovatou muchomůrku za jedlou. Lékaři varují před houbařením s AI

před 2 hhodinami
Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

před 3 hhodinami
Sněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

VideoSněmovna je rozhádaná, vztahy narušené a míří k další důležité schůzi

před 4 hhodinami
Břidličná v referendu odmítla součinnost při budování větrných elektráren

Břidličná v referendu odmítla součinnost při budování větrných elektráren

před 12 hhodinami
USA schválily prodej pěti set střel PAC-3 do systému Patriot pro Ukrajinu

USA schválily prodej pěti set střel PAC-3 do systému Patriot pro Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, premiér mluví o rázné akci

V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, premiér mluví o rázné akci

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce

Korejci hledají nové stavebníky pro Dukovany, Češi jim připomínají cenu a sankce

před 14 hhodinami
Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny

Policie obvinila exposlankyni Balaštíkovou z ovlivňování zlínské hygieny

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Spor o polský ústavní soud graduje. Do jeho sídla vstoupil prezident Nawrocki

V Polsku graduje spor o ústavní soud. Část soudců spojených se současnou vládou Donalda Tuska oznámila, že dosavadnímu předsedovi a jeho zástupci pozastavila výkon funkce. Ti to ale odmítají uznat a opozice mluví o nezákonném převzetí instituce. Situaci se rozhodl řešit i prezident Karol Nawrocki, který zrušil návštěvu Senegalu a po návratu do země vstoupil do budovy soudu, načež se s vládními nominanty dostal do potyčky. Před sídlem soudu se také shromáždili demonstranti, kteří podporují dosavadní vedení instituce.
02:37Aktualizovánopřed 1 mminutou

Soudkyně zakázala Trumpově vládě vyhrožovat volebním úředníkům

Americká federální soudkyně nařídila ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo vyhrožovat trestním stíháním státním a místním volebním úředníkům, kteří nevyhoví požadavkům administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa ohledně údajného hlasování osob bez amerického občanství. Informoval o tom server NBC News.
před 1 hhodinou

V USA sílí odpor proti výstavbě datových center

Ve Spojených státech před volbami do Kongresu roste odpor proti výstavbě datových center, která zajišťují výpočetní infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). Obyvatelé se obávají především nepřetržitého hluku, vysoké spotřeby vody a elektřiny i možného zdražování energií. Nespokojenost sílí také v Texasu, kde se v současnosti staví více kapacit datových center než v kterémkoli jiném americkém státě.
před 2 hhodinami

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Ruská federace zaútočila na vlakové nádraží v Dnipru odpoledne 29. října. Při útoku zahynulo čtrnáct lidí a přes deset dalších utrpělo zranění. Cestující jménem Milana, která se v době úderu nacházela na nádraží, uvedla, že výbuch viděla z vagonu. Po ataku pomáhala ostatním cestujícím dostat se z vlaku.
před 3 hhodinami

USA schválily prodej pěti set střel PAC-3 do systému Patriot pro Ukrajinu

Americké ministerstvo zahraničí v pátek oznámilo, že schválilo prodej pěti set střel PAC-3 do systémů protiraketové obrany Patriot Ukrajině. Odhadovaná cena je 2,1 miliardy dolarů (45,8 miliardy korun) a financovat nákup budou „partneři a spojenci“, upřesnilo ministerstvo s tím, že se Spojené státy na financování tohoto prodeje nebudou podílet. Dohodu ještě může třicet dní přezkoumávat Kongres.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, premiér mluví o rázné akci

V Polsku se vyostřil spor o ústavní soud, u jeho budovy zasahovala policie. Část soudců tvrdí, že dosavadnímu předsedovi a místopředsedovi pozastavili výkon funkce. Generální prokurátor, kterým je ministr spravedlnosti Waldemar Žurek, požádal, aby byli oba zbaveni imunity. Další soudci tuto verzi odmítají a hovoří o nelegálním převzetí soudu. Premiér Donald Tusk mluví o rozhodné akci, prezident Karol Nawrocki přerušil zahraniční cestu a vrací se do vlasti.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží

Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Uvedla to na svém webu. S rozhodnutím většinově nesouhlasí také čeští politici. Ministr Boris Šťastný (Motoristé) zašle CAS protest.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Rusko k jednacímu stolu nespěchá. Kyjev chce zatlačit do kouta, míní expert

V listopadu může dojít k trojstrannému jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou v Abú Dhabí, které by teoreticky mohlo přispět k ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Kyjev chce hovořit o svých bezpečnostních prioritách, Moskva však o své účasti stále mlží. Podle expertů Moskvě vyhovuje současná situace, kdy se snaží „o natahování času“ a zároveň cítí podporu Spojených států. K jednacímu stolu může zasednout až po zimě, kdy chce zatlačit Ukrajinu do kouta, myslí si odborník Pavel Havlíček (TOP 09).
před 16 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

před 3 hhodinami
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

včera v 07:30
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026