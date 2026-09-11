SOUHRN: Zásadní události pátku 11. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 11. září 2026.
Američané si připomněli útoky z 11. září 2001
Američané si v New Yorku, Washingtonu nebo v Pensylvánii připomněli oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Sebevražední útočníci tehdy unesli čtyři letadla a s nimi zaútočili na klíčové a symbolicky významné budovy. Podle průzkumu stanice CBS News se většina Američanů shoduje, že teroristické útoky významně a navždy změnily Spojené státy. Většina respondentů také vnímá USA jako více rozdělené než v době útoků.
Pegasus může převzít ČSA a Smartwings, povolil antimonopolní úřad
Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings, povolil antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.
Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Jemenští povstalci hútíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, kterou se vstupuje do Rudého moře a která je zásadní pro lodní dopravu směřující z Evropy do Asie. Hutíjská televize al-Masíra později oznámila, že Saúdská Arábie zasáhla letiště ve městě Muchá, kterého se islamisté zmocnili ve čtvrtek. Zatím nejsou hlášeny žádné škody.
Sněmovna schválila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry
Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procentní sazba nákladů nebude smět u vyšších půjček překročit o osm procentních bodů čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Opoziční ODS neprosadila pětinásobek. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu v pátek schválila sněmovna. Sněmovna naopak nedokončila úvodní schvalování novely, kterou chce vláda lidem od 80 let věku zvyšovat v pětiletých intervalech jejich důchod o 500 korun měsíčně.
Za vzpomínkové akce na masakr na náměstí Nebeského klidu dostali aktivisté trest vězení
Čínský soud v Hongkongu v pátek vynesl tresty v rozpětí pět až sedm let vězení pro tři aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Případ proti trojici organizátorů je všeobecně považován za barometr svobod v Hongkongu v době, kdy Peking, pod jehož správu toto poloautonomní území spadá, tvrdě potlačuje jakoukoli opozici. EU verdikt odsoudila a označila za politicky motivovaný.
Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti
Kyjev a další ukrajinská města čelily v noci na pátek dalšímu náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem. Představitelé ukrajinské metropole vyzvali obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Údery směřovaly i na ruské území. Úřady v Bělgorodské či Tulské oblasti hlásí mrtvé a zraněné. V Saratově pak dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon, prohlásila firma. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
El Niño se potká s Indickooceánským dipólem. Meteorolog popisuje důsledky
V Tichém oceánu rychle sílí El Niño, které by se během letošního podzimu mělo stát vůbec nejsilnějším ve známé historii. Současně probíhá zajímavá změna o několik tisíc kilometrů západněji, v Indickém oceánu. Tam se rozvíjí kladná fáze takzvaného Indickooceánského dipólu. A souběh těchto dvou jevů může v následujících měsících výrazně ovlivnit počasí od Austrálie přes Indii a východní Afriku až po vzdálenější části světa.