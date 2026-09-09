SOUHRN: Zásadní události středy 9. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 9. září 2026.
Koalice má dostatek důvodů pro přehlasování veta stavební novely, řekla Mrázová
Poslanci se vrátili k rozsáhlé koaliční novele stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Opakovaně projednají také předlohu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Vládní koalice prosadila, že sněmovna bude moci projednávat a schvalovat zákony až do noci.
Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku
Teherán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl podle islámské země odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Podle agentury Tasním to v noci na středu oznámily íránské revoluční gardy. Jordánsko útok potvrdilo, informovala agentura Reuters. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani škody. Íránské gardy později uvedly, že zaútočily také na deset amerických lodí v Perském zálivu.
Rusko zasáhlo osobní vlak, Ukrajina námořní základnu
Sedm lidí zranil útok ruského dronu na osobní vlak mezi Charkovem a Izjumem, oznámil šéf ukrajinských železnic Oleksandr Percovskyj. Ukrajinské úřady také uvádějí, že nejméně šest lidí přišlo o život při ruských úderech na jihu země, z toho dva u hraničního přechodu s Moldavskem. Pět lidí zranil ruský útok na výškovou budovu v Kyjevě. Ukrajina útočila na námořní základnu v ruském přístavu Novorossijsk, místní úřady uvádějí mrtvé a zraněné.
Soud osvobodil bývalého strážce Lobotku v případu požáru v Českém Švýcarsku
Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.
Norsko se naposledy rozloučilo s králem Haraldem V.
V Oslu se konal pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple královského paláce do katedrály, kde pak následoval smuteční obřad. Na bezpečí ceremonií v Oslu dohlížely tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin.
Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla
Na matematiku specializovaná umělá inteligence (AI) od společnosti OpenAI vyřešila desítky let nevyřešený problém. Předběhla tak lidské matematiky, kteří se snažili udělat to samé – a možná při tom i využila jejich data. Podle českého matematika Vítězslava Kaly jde v každém případě o mimořádný úspěch.