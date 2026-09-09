SOUHRN: Zásadní události středy 9. září


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 9. září 2026.

Koalice má dostatek důvodů pro přehlasování veta stavební novely, řekla Mrázová

Poslanci se vrátili k rozsáhlé koaliční novele stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Opakovaně projednají také předlohu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Vládní koalice prosadila, že sněmovna bude moci projednávat a schvalovat zákony až do noci.

Více k tématu
Koalice má dostatek důvodů pro přehlasování veta stavební novely, řekla Mrázová
Poslanecká sněmovna


Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku

Teherán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl podle islámské země odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Podle agentury Tasním to v noci na středu oznámily íránské revoluční gardy. Jordánsko útok potvrdilo, informovala agentura Reuters. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani škody. Íránské gardy později uvedly, že zaútočily také na deset amerických lodí v Perském zálivu.

Více k tématu
Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku
Vojenská přehlídka v Teheránu


Rusko zasáhlo osobní vlak, Ukrajina námořní základnu

Sedm lidí zranil útok ruského dronu na osobní vlak mezi Charkovem a Izjumem, oznámil šéf ukrajinských železnic Oleksandr Percovskyj. Ukrajinské úřady také uvádějí, že nejméně šest lidí přišlo o život při ruských úderech na jihu země, z toho dva u hraničního přechodu s Moldavskem. Pět lidí zranil ruský útok na výškovou budovu v Kyjevě. Ukrajina útočila na námořní základnu v ruském přístavu Novorossijsk, místní úřady uvádějí mrtvé a zraněné.

Více k tématu
Rusko zasáhlo osobní vlak, Ukrajina námořní základnu
Obytný dům v Kyjevě po ruském útoku (9. září 2026)


Soud osvobodil bývalého strážce Lobotku v případu požáru v Českém Švýcarsku

Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.

Více k tématu
Soud osvobodil bývalého strážce Lobotku v případu požáru v Českém Švýcarsku
Jiří Lobotka (vpravo) s obhájcem Vítem Pavkem u soudu (9. září 2026)


Norsko se naposledy rozloučilo s králem Haraldem V.

V Oslu se konal pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple královského paláce do katedrály, kde pak následoval smuteční obřad. Na bezpečí ceremonií v Oslu dohlížely tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin.

Více k tématu
Norsko se naposledy rozloučilo s králem Haraldem V.
Pohřeb norského krále Haralda V.


Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

Na matematiku specializovaná umělá inteligence (AI) od společnosti OpenAI vyřešila desítky let nevyřešený problém. Předběhla tak lidské matematiky, kteří se snažili udělat to samé – a možná při tom i využila jejich data. Podle českého matematika Vítězslava Kaly jde v každém případě o mimořádný úspěch.

Více k tématu
Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Koalice má dostatek důvodů pro přehlasování veta stavební novely, řekla Mrázová

ŽivěKoalice má dostatek důvodů pro přehlasování veta stavební novely, řekla Mrázová

08:59Aktualizovánopřed 8 mminutami
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V.

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V.

12:27Aktualizovánopřed 53 mminutami
Britská letiště kvůli problémům řízení provozu zrušila přes dva tisíce letů

Britská letiště kvůli problémům řízení provozu zrušila přes dva tisíce letů

13:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie vyzývá uživatele systému Bakaláři, aby zkontrolovali zabezpečení účtů

Policie vyzývá uživatele systému Bakaláři, aby zkontrolovali zabezpečení účtů

před 2 hhodinami
Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

Trojnásobná kandidatura v Pardubicích v různých obvodech je přípustná, rozhodl soud

11:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

SZIF dál vyplácí podporu Agrofertu a zpracovává žádosti, píše iRozhlas

před 4 hhodinami
Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

Dekády starý matematický problém AI vyřešila za desítky hodin. Ale možná kradla

před 4 hhodinami
PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

PŘEHLEDNĚ: Zastupitelé obcí rozhodují o hazardu, některých školách či silnicích

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události středy 9. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 9. září 2026.
před 27 mminutami

O čem plánujeme informovat ve středu 9. září

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 8. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 8. září 2026.
včera v 18:27

SOUHRN: Zásadní události pondělí 7. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 7. září 2026.
7. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 6. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 6. září 2026.
6. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 5. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 5. září 2026.
5. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 4. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 4. září 2026.
4. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 3. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 3. září 2026.
3. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

před 1 hhodinou
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

před 1 hhodinou
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

včera v 18:45
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

včera v 17:06
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026