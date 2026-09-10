SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 10. září


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 10. září 2026.

Městský soud zrušil osvobození Feriho

Obvodní soud pro Prahu 3 bude znovu rozhodovat v kauze Dominika Feriho, která se týká údajného dalšího znásilnění. Městský soud v Praze zrušil předchozí rozhodnutí, kdy Feriho prvoinstanční soud zprostil obžaloby. Vyplývá to z databáze Infosoud. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom, podle soudu se ale nejednalo o trestný čin. Následně se žalobkyně odvolala, stejně tak i Feri.

Více k tématu
Městský soud zrušil osvobození Feriho
Dominik Feri na snímku z 20. dubna 2026


Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje.

Více k tématu
Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků
Ilustrační snímek


Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby vyhověla přání první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové, sdělil šéf správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.

Více k tématu
Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou
Knihovna Václava Havla


Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září.

Více k tématu
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty
Lázeňský a léčebný dům Praha v Luhačovicích


Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

Možná ztráta republikánské většiny v Kongresu po listopadových volbách by pro USA znamenala peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu republikánů v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Šéf Bílého domu slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi pět tisíc dolarů (skoro 104 300 korun).

Více k tématu
Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají
Americký prezident Donald Trump


Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus

Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020, uvedla ve čtvrtek služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.

Více k tématu
Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus
Sucho v Maďarsku, ilustrační foto

Výběr redakce

Sněmovna podpořila zmrazení ceny dálniční známky

Sněmovna podpořila zmrazení ceny dálniční známky

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Japonsku vadí barva zobrazení sporných Kurilských ostrovů na mapě OSN

Japonsku vadí barva zobrazení sporných Kurilských ostrovů na mapě OSN

15:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

11:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

13:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

před 4 hhodinami
Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

před 4 hhodinami
Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

11:49Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 10. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 10. září 2026.
před 52 mminutami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 10. září

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 9. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 9. září 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události úterý 8. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 8. září 2026.
8. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 7. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 7. září 2026.
7. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 6. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 6. září 2026.
6. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 5. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 5. září 2026.
5. 9. 2026

SOUHRN: Zásadní události pátku 4. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 4. září 2026.
4. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

před 3 hhodinami
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

před 4 hhodinami
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

včera v 17:21
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

včera v 16:59
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026