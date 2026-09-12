SOUHRN: Zásadní události soboty 12. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 12. září 2026.

Ruské útoky si vyžádaly oběti v Záporoží a Kryvém Rihu

Rusko v noci na sobotu opět útočilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal úder na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je pětatřicet zraněných, informují ukrajinské úřady. Krizový štáb ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že ukrajinský dron v regionu zaútočil na auto a na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, měli vyváznout se zraněním.

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Voják z jednotky ukrajinského NC13 3. armádního sboru, která se specializuje na bojové použití bezpilotních pozemních vozidel (UGV), připravuje nové vozidlo pro polní nasazení


Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění

Cizí zavinění je hlavní verzí při vyšetřování pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie, napsala v sobotu s odkazem na policejní zdroj agentura AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Souprava na trase mezi městy Rouen a Caen vezla téměř dvě stě cestujících, uvedl v pátek francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot. Desítky lidí při nehodě utrpěly zranění.

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Ve Francii vykolejil vlak, desítky zraněných. Hlavní verzí je dle AFP cizí zavinění
Vykolejený vlak v Normandii


MfD: Česku hrozí, že bude muset vrátit šest miliard vyplacených na zemědělských dotacích

Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba šest miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích, vyplývá z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství však se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, napsala v sobotu Mladá fronta DNES (MfD). Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku.

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MfD: Česku hrozí, že bude muset vrátit šest miliard vyplacených na zemědělských dotacích
Ilustrační foto


Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu

Americký prezident Donald Trump by prý moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl po schůzce s irským premiérem Micheálem Martinem, informují v sobotu tiskové agentury. Trump, který je v Irsku na dvoudenní návštěvě, nicméně dodal, že by k případnému sjednocení měla co říct Británie. Prezident USA v Dublinu hovořil i o situaci na Blízkém východě.

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Rád bych viděl Irsko sjednocené, prohlásil Trump v Dublinu
Americký prezident Donald Trump (vpravo) během setkání s irským premiérem Micheálem Martinem
Dění na Blízkém východě
Jemenští hútíové ovládli ostrov v klíčovém průlivu
Podporovatelé hútíů, ilustrační snímek


Filipínští záchranáři našli na shořelém trajektu dalších 41 těl, obětí je 76

Na trajektu, který vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země, našli filipínští záchranáři dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvýšil na 76, informovala v sobotu odpoledne SELČ podle agentur mluvčí pobřežní stráže. Třináct lidí se stále pohřešuje.

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Filipínští záchranáři našli na shořelém trajektu dalších 41 těl, obětí je 76
Členové filipínské pobřežní stráže přenášejí oběti po požáru trajektu


Knihovna ukradených nadějí vrací potomkům knihy obětí holocaustu

Projekt Knihovna ukradených nadějí si klade za cíl vrátit co nejvíce knih, jejichž majitelé přišli o život v koncentračních táborech, jejich příbuzným. Pracovníci brněnské židovské obce uložili na dvanáct tisíc svazků v provizorních prostorách, postupně je digitalizují a pátrají v nich po stopách, které by mohly pomoci identifikovat jejich původní majitele. Zatím se do rukou příbuzných dostaly dva.

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Knihovna ukradených nadějí vrací potomkům knihy obětí holocaustu
Modlitební kniha Cornelia Stracha


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