Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Partonová


25. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová, uvedly v úterý večer světové agentury s odvoláním na rodinu umělkyně. Partonová byla považována za legendu a první dámu americké country.

Partonová v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, píše magazín People.

Partonová za šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb a složila na tři tisíce písní. K těm nejznámějším patří Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Zahrála si také v několika filmech, jako jsou Ocelové magnólie nebo Nejlepší bordýlek v Texasu.

Cesta Dolly Partonové ke slávě nezačala s nejlepšími vyhlídkami. Narodila se v Tennessee v nemajetné farmářské rodině jako čtvrtá ze dvanácti sourozenců, měla irské a indiánské předky. První píseň napsala coby šestiletá – k jednoduchému textu Little Tiny Tasseltop ji inspirovala panenka, kterou jí matka vyrobila z kukuřičného klasu.

Už jako dítě ale vystupovala v rozhlasových pořadech a první singly nahrála ještě jako teenager. Důležitým zlomem v její kariéře bylo hostování v programu zpěváka Johnyho Cashe na konci padesátých let.

Hello, I'm Dolly

V roce 1967 přijala nabídku zpěváka Portera Wagonera a stala se členkou jeho programu. Jejich spolupráce trvala šest let. Zároveň se pustila na sólovou dráhu, když ve stejném roce vydala debutové album Hello, I'm Dolly.

Porter Wagoner a Dolly Partonová (1970 v Nashvillu)
Zdroj: Reuters/USA Today Network/Frank Epsom

Například BBC řadí Partonovou spolu s Hankem Williamsem a Johnnym Cashem k nejvýznamnějším osobnostem country hudby. Během své kariéry prodala přes sto milionů nosičů, což ji řadí k nejúspěšnějším ženám hudební branže, a nezůstala ani stranou pozornosti kritiků, obdržela několik cen Grammy.

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