Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Partonová

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová, uvedly v úterý večer světové agentury s odvoláním na rodinu umělkyně. Partonová byla považována za legendu a první dámu americké country.
Partonová v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, píše magazín People.
Partonová za šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb a složila na tři tisíce písní. K těm nejznámějším patří Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Zahrála si také v několika filmech, jako jsou Ocelové magnólie nebo Nejlepší bordýlek v Texasu.
Cesta Dolly Partonové ke slávě nezačala s nejlepšími vyhlídkami. Narodila se v Tennessee v nemajetné farmářské rodině jako čtvrtá ze dvanácti sourozenců, měla irské a indiánské předky. První píseň napsala coby šestiletá – k jednoduchému textu Little Tiny Tasseltop ji inspirovala panenka, kterou jí matka vyrobila z kukuřičného klasu.
Už jako dítě ale vystupovala v rozhlasových pořadech a první singly nahrála ještě jako teenager. Důležitým zlomem v její kariéře bylo hostování v programu zpěváka Johnyho Cashe na konci padesátých let.
Hello, I'm Dolly
V roce 1967 přijala nabídku zpěváka Portera Wagonera a stala se členkou jeho programu. Jejich spolupráce trvala šest let. Zároveň se pustila na sólovou dráhu, když ve stejném roce vydala debutové album Hello, I'm Dolly.
Například BBC řadí Partonovou spolu s Hankem Williamsem a Johnnym Cashem k nejvýznamnějším osobnostem country hudby. Během své kariéry prodala přes sto milionů nosičů, což ji řadí k nejúspěšnějším ženám hudební branže, a nezůstala ani stranou pozornosti kritiků, obdržela několik cen Grammy.