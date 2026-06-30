Muse na desátém albu zachytili signál z vesmíru

Anglická skupina Muse vydává desáté album. Kapela ve své hudbě dlouhodobě čerpá ze sci-fi motivů, její tvorba bývá řazena do žánru vesmírného rocku. Na nové desce The Wow! Signal odkazuje k mimozemským civilizacím.
Na novince zní pop-rocková balada, disco rock i prvky metalu. Název nese po rádiovém úzkopásmovém signálu. V roce 1977 ho zachytili vědci v rámci projektu SETI, tedy hledání mimozemské civilizace. Podle některých odborníků právě tento, přes minutu trvající signál, může dokazovat existenci života mimo Sluneční soustavu.
„Signál byl zachycen zhruba rok předtím, než jsme se my, členové kapely, narodili. A je to dodnes veliká záhada. A především teď, v době umělé inteligence, což je mimozemská inteligence, která se kolem nás vynoří během dvou tří let, jsem cítil, že je na čase se znovu podívat na rané koncepty, které Muse formovaly,“ vysvětlil zpěvák a hudebník Matt Bellamy pro rozhlasovou stanici KROQ.
Nové album vydává kapela po čtyřech letech, písně nahrávala loni. „Dospěli jsme do momentu, kdy i hudebním kritikům došly způsoby, jak kapelu kritizovat, a opakují stále tytéž výtky. Že vykrádá melodie z klasické hudby (...). Anebo že falzetem zpívá o ekologické katastrofě, zatímco si s potěšením jezdí v zářivě červeném Ferrari. Že je pompézní jako Queen, jen s menším smyslem pro humor,“ napsal k desce hudební magazín The Quietus.
Podle časopisu NME se Muse „vrací ke svým původním cílům“ a vydali „nejuspokojivější“ album od dvě dekády staré desky Black Holes and Revelations. Také na ní kapela odkazovala k vesmíru, konkrétně k černým dírám.
Skladby z The Wow! Signal představí Muse na podzim na evropském turné, například v Berlíně nebo v Miláně.