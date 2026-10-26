Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným 60 tisícům zaměstnanců


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká společnost Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnanců, řekl agentuře AFP mluvčí společnosti. Technologický gigant se snaží snížit náklady, zatímco výrazně investuje do umělé inteligence (AI). Microsoft měl k 30. červnu po celém světě přibližně 223 tisíc zaměstnanců na plný úvazek, z toho 121 tisíc pracovalo v USA.

Nabídka se podle mluvčího firmy týká vybraných týmů ve Spojených státech, Kanadě, Indii a Velké Británii a je určena zaměstnancům na úrovni viceprezidenta a níže. Některé skupiny pracovníků, mimo jiné část zaměstnanců zajišťujících provoz datových center a pracovníků v prodeji a marketingu, jsou z programu vyloučeny.

Microsoft v příspěvku na svém blogu uvedl, že dobrovolný program je časově omezený a vychází ze zkušeností z dřívějšího programu. Letos v dubnu nabídla firma první plán dobrovolného odchodu přibližně 8750 americkým zaměstnancům.

Volkswagen kvůli škrtům vypovídá v Německu téměř všechny kolektivní smlouvy
Logo společnosti Volkswagen, ilustrační foto

Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že program se vztahuje mimo jiné na divize zaměřené na AI, asistenta Copilot, finance, lidské zdroje, herní konzole Xbox a operační systém Windows včetně zařízení. Ředitelka pro lidské zdroje Amy Colemanová ve zprávě zaměstnancům uvedla, že nabídka představuje další způsob, jak přizpůsobit počet zaměstnanců měnícím se potřebám.

Microsoft očekává, že ve fiskálním prvním čtvrtletí roku 2027 budou jeho kapitálové výdaje činit 50 miliard dolarů (přes jeden bilion korun). Za celý kalendářní rok 2026 pak plánuje kapitálové výdaje 175 miliard dolarů.

Výběr redakce

Ruské útoky na ukrajinskou energetiku jsou podle komise OSN válečnými zločiny

Ruské útoky na ukrajinskou energetiku jsou podle komise OSN válečnými zločiny

před 46 mminutami
Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

Opozice se kvůli omezení pravomoci prezidenta obrací na Ústavní soud

16:16Aktualizovánopřed 58 mminutami
Protesty ve Francii pohání strach z „úpadku“, chaos nahrává Rusku

Protesty ve Francii pohání strach z „úpadku“, chaos nahrává Rusku

před 1 hhodinou
Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

Lula byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. Bolsonaro odmítá uznat porážku

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

před 2 hhodinami
Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti

Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti

14:40Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Experimentální vakcína výrazně snižuje riziko návratu melanomu

Experimentální vakcína výrazně snižuje riziko návratu melanomu

před 3 hhodinami
AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

AI model Claude obešel bez vyzvání paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným 60 tisícům zaměstnanců

Americká společnost Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnanců, řekl agentuře AFP mluvčí společnosti. Technologický gigant se snaží snížit náklady, zatímco výrazně investuje do umělé inteligence (AI). Microsoft měl k 30. červnu po celém světě přibližně 223 tisíc zaměstnanců na plný úvazek, z toho 121 tisíc pracovalo v USA.
před 6 mminutami

Vláda prodloužila regulaci cen paliv. Podpořila i novelu omezující pravomoci odvolacích soudů

Kabinet podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) prodloužil regulaci cen paliv do 30. listopadu. Opatření platí od 1. října, zahrnuje cenové stropy i sníženou daň na naftu. Ministři podpořili rovněž novelu omezující pravomoci odvolacích soudů. Kabinet schválil i koncesionářskou smlouvu na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji. Ministři podpořili také návrh k zakotvení české koruny do ústavy podle předlohy poslanců koaličních SPD a Motoristů.
03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoBez Ukrajinců se neobejdeme, hlásí firmy. Na jejich odchod nejsou připravené

Tři čtvrtiny tuzemských firem podle personalistů využívají zaměstnance z Ukrajiny. Na jejich případný návrat do vlasti připravené nejsou. Hospodářská komora uvádí, že stavebnictví nebo výroba by se bez nich neobešly. V Česku je jen v režimu dočasné ochrany skoro čtyři sta tisíc Ukrajinců. Dvě třetiny z nich pracují – nejčastěji právě ve výrobě nebo službách. „Aktuálně ti, kteří nepracují, jsou primárně děti,“ říká generální ředitelka Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková. Podle Eurostatu u každého druhého nicméně pozice neodpovídá jeho kvalifikaci.
před 10 hhodinami

VideoSucho zemědělcům zkomplikovalo krmení dobytka, narychlo mění plány

Kvůli suchu má velká část zemědělců problém s krmením dobytka. Pícnin sklidili o třetinu až polovinu méně než obvykle. Narychlo tak mění plány pro příští rok – místo řepky budou sít jetel nebo žito, aby si krmivo zajistili. Někde také kvůli šetření museli poslat část stáda masného skotu na jatka přibližně o tři měsíce dříve. Podle hydrologů se vláha do půdy během zimy vrátí. Aby to ale rostlinám stačilo, musí být začátek jara chladnější a hlavně alespoň průměrně deštivý.
před 11 hhodinami

Modulární reaktor nebude malý, zní připomínky. Otázky jsou i ohledně vody či dopravy

V přímém sousedství Jaderné elektrárny Temelín plánuje ČEZ postavit modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 9. října k tomuto záměru dokumentaci vlivů na životní prostředí (dokumentaci EIA), čímž zároveň odstartovalo třicetidenní lhůtu pro veřejné připomínkování.
před 12 hhodinami

Audi z koncernu Volkswagen postaví v USA továrnu za miliardy dolarů

Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard korun). Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.
včera v 08:22

Skončilo slavné herní studio BioWare

Jen několik týdnů poté, co skupina saúdských investorů a zeť amerického prezidenta Jared Kushner odkoupili videoherní společnost Electronic Arts (EA), zrušila tato firma jedno ze svých nejznámějších studií, BioWare, které během tří desítek let vytvořilo jedny z nejslavnějších videoher vůbec.
23. 10. 2026

Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák po zhruba třech měsících rezignoval na funkci z osobních důvodů. Ministerstvo financí na uvolněnou pozici vypíše výběrové řízení, sdělil v pátek mluvčí úřadu David Polák. K jakému datu Lašák z vedení letiště odchází, neuvedl. Odborové organizace působící na pražském letišti zrušily po oznámené rezignaci stávkovou pohotovost.
23. 10. 2026Aktualizováno23. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026